Девушка пошла к врачу с жалобой на кашель. И вот так она узнала, что особенная

Девушка 19 лет жила с тайной, о которой даже не догадывалась. Но пролить свет на загадку помог простой визит к доктору.

Как сообщает Daily Mirror, Клэр Мак работает в ночном клубе, поэтому много общается с людьми и, как следствие, легко подхватывает простуду. Простыв в очередной раз, жительница города Чикаго, штат Иллинойс, не могла избавиться от кашля на протяжении двух с половиной месяцев.