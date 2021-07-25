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Девушка пошла к врачу с жалобой на кашель. И вот так она узнала, что особенная

25 июля 2021 09:15
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Девушка 19 лет жила с тайной, о которой даже не догадывалась. Но пролить свет на загадку помог простой визит к доктору.

Как сообщает Daily Mirror, Клэр Мак работает в ночном клубе, поэтому много общается с людьми и, как следствие, легко подхватывает простуду. Простыв в очередной раз, жительница города Чикаго, штат Иллинойс, не могла избавиться от кашля на протяжении двух с половиной месяцев.

Девушка пошла к врачу с жалобой на кашель. И вот так она узнала, что особенная-1

Фото: tiktok.com/@caremack

В конце июня девушка случайно порезалась о колючую проволоку, поэтому решила обратиться к медикам, чтобы на всякий случай сделать прививку от столбняка. Заодно Клэр захотела проверить лёгкие на наличие инфекции.

Сделав пациентке рентген, врач спросил, в курсе ли она, что у неё сердце находится справа. Девушка была немало удивлена. Доктор пояснил, что это аномалия, которая встречается всего у 1 % людей. На здоровье она никак не влияет.

Девушка пошла к врачу с жалобой на кашель. И вот так она узнала, что особенная-4

Фото: tiktok.com/@caremack (Слева – обычное расположение сердца, справа – расположение сердца Клэр)

Мак рассказала об этом на своей страничке в TikTok. Пользователи не могли поверить, что девушка прожила 19 лет, и только сейчас узнала об этом. Так же сильно были удивлены и родители Клэр.

Кстати, ранее мы рассказывали про пенсионера, который 70 лет не обращался к медикам. Мужчина считает, что в этом ему помогают две привычки (здесь подробности).

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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