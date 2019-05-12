Что приготовить, когда готовить не из чего? 7 простых блюд

Наверное, в жизни любого человека случаются периоды, когда есть хочется, а готовить – нет. Конечно, спасают еда быстрого приготовления, верные бутерброды, способ сотворения которых уже отработан до автоматизма, и фрукты/овощи. Но теперь представим кризис – всё вышеуказанное приелось и хочется чего-нибудь другого. Так давайте поговорим о семи неплохих блюдах, которые легко готовятся. Печёный картофель. Жителям Беларуси навык приготовления картошки передаётся на генетическом уровне, другим людям потребуется некоторая ловкость. Для начала очистите картошку от верхнего слоя и вырежьте из нежно-жёлтой мякоти всё подозрительное. После этого овощ необходимо вымыть, располовинить или порезать на более мелкие куски, затем позволить картошке высохнуть. В это время подготавливается противень: выстилается пергаментом/фольгой, слегка смазывается маслом. Затем выкладываем на противень картошку. После этого можно использовать весь размах фантазии в улучшении вкуса путём добавления петрушки, укропа, чеснока, лука, соли, перца и так далее. Можно как что-то одно, так и всё сразу, как до запекания, так и после. Кстати, запекать в духовке при температуре 200°С. Обоняние подскажет, когда картошка будет готова, но чаще всего это около 30 минут. Стоит упомянуть, что картофель также можно запекать в кожуре, а не без неё, и в микроволновке, а не в духовке. Однако на это требуется определённый уровень подготовки, так что не рекомендуется неопытным пользователям.

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Томатно-морской паштет. Потребуются рыба, помидоры, сметана. Рыба отваривается в подсоленой воде, попутно с помидоров снимается кожица. Затем рыба и внутренности помидора помещаются в блендер, заправляются сметаной, по желанию приправляются укропом, солью и так далее. Закрыть блендер и активировать его! Получившаяся смесь – альтернатива колбасе и сыру, обычно помещаемым на хлеб/батон. Огуречный паштет. Верно, ещё одна смесь для бутерброда. Требуются: 100 г сливочного масла, огурец, зелень. Можно как в предыдущем рецепте – всё в блендер и готово. Можно пойти сложным путём: натереть огурец на тёрке, затем смешать его с маслом, которое уже смягчилось душой и телом за время ожидания на столе своей очереди (твёрдое масло в данном случае нам не друг!), и зеленью. Далее мазать на хлеб/батон и можно есть.

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Перец с беконом и сыром. Колбаса не подойдёт. Или подойдёт, но блюдо будет выглядеть уже не так. Требуются: бекон (сало с мясной прослойкой), перец, сыр. Перец разрезается надвое, из него удаляются внутренности, затем он помещается на сковороду. Сало или бекон тоже нужно обжарить на сковороде, но предварительно разрезать полосками, которыми можно будет обернуть половинки перцев. Когда мясо и овощ начнут источать приятный аромат, поместить в перец сыр, обернуть его беконом/салом и подождать, пока сыр расплавится. Далее блюдо можно смело употреблять в пищу. Да, если сыр долго(5 мин и более) отказывается плавиться, то не стоит взывать к его совести, лучше в следующий раз взять другой сорт.

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Чизкейк. Видя гордое название этого творожного пирога, становится понятно, что будет непросто. Приготовление чизкейка требует терпения, выдержки и стойкости, потому что съесть его можно будет только на следующий день. Для приготовления этого десерта понадобятся полкило творога, 3 яйца, банка сгущёнки. Все ингредиенты помещаются в блендер и смешиваются. Далее получившаяся масса выкладывается в застеленные пергаментом и умасленные формочки, которые затем помещаются в духовку. Температура выпекания порадует любителей точных наук – 163°С. Впрочем, неидеальный чизкейк можно сделать при 160-170°С. Да и потом, существует ли идеал?.. Держать в духовке 45-60 минут. Потом дать остыть и поместить в холодильник. Утром следующего дня употреблять с чаем/кофе. Фруктовый коктейль. Вдруг не захочется есть чизкейк с чаем/кофе? На помощь придёт коктейль! Для приготовления потребуются любимые ягоды, молоко, мороженка. Легко догадаться, что будет дальше, верно? Все ингредиенты помещаются в блендер и смешиваются. Кстати, мороженое лучше подбирать под ягоды: к клубнике клубничное, к чернике – черничное. Впрочем, тут на усмотрение едока. Кстати, так же можно готовить и фруктовые коктейли, например, банановый. Напоследок стоит упомянуть, что густота коктейля регулируется соотношением молока и мороженого. Больше мороженого и меньше молока – будет гуще.

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Макароны с колбасой и сыром. Идеальное во всех смыслах блюдо. Если взять спагетти вместо обычных макарон, то можно смело утверждать, что готовится блюдо итальянской кухни – паста. Требуются: макароны, колбаса (любое мясо), сыр. Макароны сварить. Для этого в кастрюлю набирается вода, которая доводится до кипения. Затем в воду помещаются макароны. Ждём, пока они не размякнут. Ждать, пока они превратятся в кашу, – не нужно. Проверять готовность макарон легко: вспоминаем вкус маминых, съедаем одну макаронину из тех, что варятся, сравниваем. Если похоже, то можно вынимать из воды или дать ещё минутку-две. Готовые макароны помещаются на тарелку. Далее на них высыпается/выкладывается колбаса, предварительно нарезанная или натёртая, затем сыр, предварительно нарезанный или натёртый. Теперь время фантазии: кетчуп, майонез, соевый соус, хрен, горчица, французская горчица и так далее. После этого макароны с сыром и колбасой помещаются в микроволновку. Расплавившийся сыр сообщит о готовности блюда.

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