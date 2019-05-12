Вдова Сергея Доренко рассказала о проблемах мужа с сердцем

Новости России. 9 мая в Москве на 60 году жизни скончался главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Церемония прощания была назначена на 12 мая, но она не состоялась, поскольку дочери Доренко от первого брака обратились в полицию. Теперь будет проведена повторная судмедэкспертиза.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на супругу Доренко Юлию, в последние три года Сергей Леонидович не раз проходил обследования сердца. 4 июня 2016 года ему был поставлен диагноз «аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени».
Врачи сказали, что в операции нет необходимости, но нужно периодически обследоваться. Через год Доренко снова сделал УЗИ сердца. Также мужчина регулярно принимал снижающие давление препараты.
«Все медицинские документы уже переданы в полицию», – сказала Юлия.
Фото: instagram.com/rasstriga.pastushok
По словам супруги Доренко, у него были непростые отношения с дочерьми от первого брака. С Екатериной мужчина не общался на протяжении нескольких лет, а с Ксенией только созванивался иногда. Вдова Доренко считает, что знать о состоянии здоровья отца Екатерина и Ксения не могли. Также обе дочки не пришли на похороны своего дедушки по линии Сергея Леонидовича.
«Они меня не уважают. Относятся ко мне как к собственности. Мне такая любовь не нужна», – процитировала мужа Юлия.
Что касается кремации, то супруга Доренко поясняет, что такова была воля её мужа, отец которого тоже был кремирован.
«Он хотел, чтобы его собственный прах был разделён: часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям; часть – развеяна на горе Митридат, в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной», – рассказала Юлия.
Вдова Доренко добавила, что мужчина даже выбрал себе музыкальное сопровождение для прощания: Simon and Garfunkel «Bridge Over Troubled Water».
По словам Юлии, она считает своим долгом исполнить последнюю волю любимого человека.