Вдова Сергея Доренко рассказала о проблемах мужа с сердцем

Новости России. 9 мая в Москве на 60 году жизни скончался главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Церемония прощания была назначена на 12 мая, но она не состоялась, поскольку дочери Доренко от первого брака обратились в полицию. Теперь будет проведена повторная судмедэкспертиза.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на супругу Доренко Юлию, в последние три года Сергей Леонидович не раз проходил обследования сердца. 4 июня 2016 года ему был поставлен диагноз «аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени».

Врачи сказали, что в операции нет необходимости, но нужно периодически обследоваться. Через год Доренко снова сделал УЗИ сердца. Также мужчина регулярно принимал снижающие давление препараты.

«Все медицинские документы уже переданы в полицию», – сказала Юлия.