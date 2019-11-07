Как людей катают на МАЗах на испытательном полигоне: «Никто на вопрос: «Едем ещё один круг?», – ни разу не сказал: «Едем»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вот у вас под Борисовом есть полигон испытательный, где Вы катаете людей. Вы рассказывали за кадром, что я бы не проехал второй круг.
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Да. Никто ещё не проехал второй круг.
Вадим Щеглов:
А сколько их было?
Сергей Вязович:
Круг – 3 километра. Обычно мы садим кого-то для теста в кабину автомобиля.
Первый круг едем спокойно, ознакомительно, предупреждая, где будет какой удар, где будет прыжок, чтобы человек не пугался того, что будет происходить.
И второй круг – чуть-чуть увеличиваем темп. И на финише этого круга, если мы проезжаем со средней скоростью примерно 100-120 километров в час – это меньше двух минут, никто на вопрос: «Едем ещё один круг?», – ни разу не сказал «Едем».