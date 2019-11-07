Как людей катают на МАЗах на испытательном полигоне: «Никто на вопрос: «Едем ещё один круг?», – ни разу не сказал: «Едем»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вот у вас под Борисовом есть полигон испытательный, где Вы катаете людей. Вы рассказывали за кадром, что я бы не проехал второй круг.

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Да. Никто ещё не проехал второй круг.

Вадим Щеглов:

А сколько их было?

Сергей Вязович:

Круг – 3 километра. Обычно мы садим кого-то для теста в кабину автомобиля.

Первый круг едем спокойно, ознакомительно, предупреждая, где будет какой удар, где будет прыжок, чтобы человек не пугался того, что будет происходить.

И второй круг – чуть-чуть увеличиваем темп. И на финише этого круга, если мы проезжаем со средней скоростью примерно 100-120 километров в час – это меньше двух минут, никто на вопрос: «Едем ещё один круг?», – ни разу не сказал «Едем».