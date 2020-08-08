Прямой эфир

Как легко отмыть ванну? Понадобятся сахар и хорошо знакомый фрукт

08 августа 2020 12:10
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Женщина рассказала, как легко вымыть ванну без использования химических средств. В качестве бонуса прилагается приятный аромат.

Пользовательница TikTok под ником Aligrams3 поделилась своей маленькой хозяйской хитростью. Придать блеск ванне помогут обычный грейпфрут и сахар.

Как легко отмыть ванну? Понадобятся сахар и хорошо знакомый фрукт -1

Фото: pixabay.com 

Сначала нужно ополоснуть ванну. Затем фрукт разрезается на две половины, мякоть которых посыпается сахаром. Далее нужно просто провести грейпфрутом по всей ванне, а в местах с застарелыми пятнами на фрукт нужно немного надавливать, чтобы появлялся сок.

После этой процедуры нужно ещё раз ополоснуть ванну водой. Теперь можно наслаждаться не только белизной резервуара, но и приятным цитрусовым запахом.

Кстати, недавно мы проверяли народные способы мытья окон. Лучше всего с задачей справилась смесь из уксуса и воды – здесь подробнее.

# Полезные советы # калейдоскоп

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