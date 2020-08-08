Как легко отмыть ванну? Понадобятся сахар и хорошо знакомый фрукт

Сначала нужно ополоснуть ванну. Затем фрукт разрезается на две половины, мякоть которых посыпается сахаром. Далее нужно просто провести грейпфрутом по всей ванне, а в местах с застарелыми пятнами на фрукт нужно немного надавливать, чтобы появлялся сок.

После этой процедуры нужно ещё раз ополоснуть ванну водой. Теперь можно наслаждаться не только белизной резервуара, но и приятным цитрусовым запахом.