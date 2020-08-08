Прямой эфир

Девушка пообещала за 1000 лайков сфотографироваться на выпускной альбом в образе Шрека. И не обманула

08 августа 2020 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушка предложила пользователям соцсетей обмен. Они должны поставить под её публикацией тысячу лайков, а она взамен сфотографируется на выпускной альбом в образе хорошо всем знакомого огра.

«Мне кажется очень смешным разрисовать своё лицо зелёным и сделать шречьи ушки, но моим одноклассникам это явно не понравится. 1000, и я пойму, что оно того стоит», – написала Лэривэйн на своей странице в Twitter 19 мая.

Девушка пообещала за 1000 лайков сфотографироваться на выпускной альбом в образе Шрека. И не обманула -1

Фото: vk.com/darling95 

Пользователи решили обеспечить девушке незабываемый день – публикация набрала более 7 тысяч «нравится». К всеобщей радости, Лэривэйн оказалась человеком, который держит своё слово.

Девушка пообещала за 1000 лайков сфотографироваться на выпускной альбом в образе Шрека. И не обманула -4

Фото: twitter.com/larywen 

«Я вас ненавижу. Зачем вы это лайкали?» – спросила девушка, показывая обещанные фотографии.

Девушка пообещала за 1000 лайков сфотографироваться на выпускной альбом в образе Шрека. И не обманула -7

Фото: twitter.com/larywen 

Пользователи соцсетей посмеялись, но заверили, что Лэривэйн лучше всех получилась на снимке. Кроме того, комментаторы отметили, что Шрек из девушки получился очень даже симпатичный.

Кстати, ранее пользователи соцсетей показали свои неудачные фотографии. И вот девять самых запоминающихся – здесь подробнее.

# Курьезы # калейдоскоп # София Мармеладова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Брэндон Ли – сын Брюса Ли и актёр культового готического фильма. Звёзды, которые ушли слишком рано
08 августа 2020 09:27

Брэндон Ли – сын Брюса Ли и актёр культового готического фильма. Звёзды, которые ушли слишком рано

Мужчина много лет устанавливает фотоловушки, чтобы снимать животных. Но то, что попало в камеру, удивило даже его
08 августа 2020 06:59

Мужчина много лет устанавливает фотоловушки, чтобы снимать животных. Но то, что попало в камеру, удивило даже его

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?
07 августа 2020 14:21

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?