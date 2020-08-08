Девушка пообещала за 1000 лайков сфотографироваться на выпускной альбом в образе Шрека. И не обманула

Девушка предложила пользователям соцсетей обмен. Они должны поставить под её публикацией тысячу лайков, а она взамен сфотографируется на выпускной альбом в образе хорошо всем знакомого огра.

«Мне кажется очень смешным разрисовать своё лицо зелёным и сделать шречьи ушки, но моим одноклассникам это явно не понравится. 1000, и я пойму, что оно того стоит», – написала Лэривэйн на своей странице в Twitter 19 мая.