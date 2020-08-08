Девушка пообещала за 1000 лайков сфотографироваться на выпускной альбом в образе Шрека. И не обманула
Девушка предложила пользователям соцсетей обмен. Они должны поставить под её публикацией тысячу лайков, а она взамен сфотографируется на выпускной альбом в образе хорошо всем знакомого огра.
«Мне кажется очень смешным разрисовать своё лицо зелёным и сделать шречьи ушки, но моим одноклассникам это явно не понравится. 1000, и я пойму, что оно того стоит», – написала Лэривэйн на своей странице в Twitter 19 мая.
Пользователи решили обеспечить девушке незабываемый день – публикация набрала более 7 тысяч «нравится». К всеобщей радости, Лэривэйн оказалась человеком, который держит своё слово.
Фото: twitter.com/larywen
«Я вас ненавижу. Зачем вы это лайкали?» – спросила девушка, показывая обещанные фотографии.
Фото: twitter.com/larywen
Пользователи соцсетей посмеялись, но заверили, что Лэривэйн лучше всех получилась на снимке. Кроме того, комментаторы отметили, что Шрек из девушки получился очень даже симпатичный.
Кстати, ранее пользователи соцсетей показали свои неудачные фотографии. И вот девять самых запоминающихся – здесь подробнее.