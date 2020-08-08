Мужчина много лет устанавливает фотоловушки, чтобы снимать животных. Но то, что попало в камеру, удивило даже его

«Спасибо этому неизвестному человеку, что он принял позу и не испортил мою камеру после того, как наткнулся на неё», – написал Джефф Вирт.

Мужчина время от времени публикует на своей странице в Instagram фотографии животных в их естественной среде обитания. Обычно снимки набирают пару тысяч просмотров, но недавнее фото посмотрели более 150 тысяч человек.

Снимок загадочного человека Джефф продублировал на ресурсе Reddit. Там фотография вызвала бурный восторг и поднялась в топ самых обсуждаемых постов. Пользователи шутили, что это редчайший вид, который можно встретить.

Поскольку публикация стала такой популярной, о ней узнал и мужчина с фотографии. Парня зовут Бен Сайзмор, и на своей странице в Instagram он сказал, что его снимок – живое искусство.

Кстати, чтобы пользователи соцсетей не подумали, что Вирту в фотоловушки попадают только люди, он показал ещё и рысь, которая была запечатлена в том же месте.