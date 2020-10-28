Катя Тихомирова, Люда Свиридова и Тоня Буянова через 40 лет. Как изменились героини фильма «Москва слезам не верит»
«Москва слезам не верит» – второй по счету фильм режиссера Владимира Меньшова. Эта картина и ее персонажи получили мировую любовь зрителей и множество наград. В феврале 1980 года фильм вышел в прокат и «объехал» многие мировые кинотеатры. С тех пор прошло 40 лет, а героини картины до сих пор любимы телезрителями.
Посмотрите, как изменились актрисы, сыгравшие самые яркие роли в этом фильме, и чем они занимаются сегодня.
Вера Алентова
Фото: скриншот из YouTube-канала «Киноконцерн «Мосфильм», vk.com/vera_alentova
В фильме «Москва слезам не верит» она сыграла одну из главных ролей – Катю Тихомирову. Вначале Алексея Баталова утвердили на роль Георгия Ивановича, а потом к нему подбирали актрису на роль Кати. В свои 40 лет Алентовой пришлось сыграть 18-летнюю девушку-провинциалку.
Вера Алентова – жена режиссера картины «Москва слезам не верит». Они поженились во время учебы на втором курсе Школы-студии МХАТ. В 1969 у пары родилась дочь Юлия, которая также стала актрисой и телеведущей.
С 2009 года Вера Алентова вместе с мужем руководит актерско-режиссерской мастерской во ВГИКЕ.
Ирина Муравьева
Фото: скриншот из YouTube-канала «Киноконцерн «Мосфильм», instagram.com/__novosti___zvezd__
Именно роль Люды Свиридовой принесла актрисе Ирине Муравьевой всенародную славу. Это была одна из первых больших ролей в кино. Сначала актриса скептически отнеслась к сценарию, но после выхода фильма в прокат она получила государственную премию СССР.
После Муравьева сыграла еще не в одном десятке фильмов. Некоторые из картин стали по-настоящему легендарными: «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная».
В конце 70-х она вышла играть на сцену театра, но продолжала сниматься в кино. В 2005 году Ирина Муравьева сыграла роль мамы Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». Сейчас актриса продолжает работать в государственном академическом Малом театре в Москве.
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Раиса Рязанова
Фото: скриншот из YouTube-канала «Киноконцерн «Мосфильм», instagram.com/novostizwezd
Если в реальности личная жизнь актрисы не сложилась, то в фильме «Москва слезам не верит» героиня Раисы Рязановой Тоня Буянова оказалось самой счастливой. За роль Антонины актриса получила звание лауреата Государственной премии СССР.
До начала XXI века у Раисы Рязановой практически не было серьезных ролей, на экране она появлялась, в основном, в эпизодах. А с 2005 года актриса стала активно сниматься в сериалах: «Не родись красивой», «Солдаты», «Требуется няня» и другие.
В 2018 году о Раисе Рязановой был снят документальный фильм «Раиса Рязанова. День и вся жизнь».
Лия Ахеджакова
Фото: скриншот из YouTube-канала «Киноконцерн «Мосфильм», instagram.com/star_projectt
В фильме «Москва слезам не верит» Лия Ахеджакова сыграла не главную роль, но не менее запоминающуюся. Не зря актрису прозвали «королевой эпизодов» за множество ее искрометных и ироничных ролей.
Образ директора клуба знакомств был прописан специально для Ахеджаковой. Режиссер Владимир Меньшов пригласил актрису на эту роль как раз в то время, когда она снималась в фильме «Гараж».
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Сейчас Лии Ахеджаковой 82 года. Несмотря на это, она продолжает сниматься в кино, а также озвучивает мультфильмы. Из последнего – фильм «Книга мастеров», «Мамы», озвучка Бабы Яги в мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк».
Наталья Вавилова
Фото: скриншот из YouTube-канала «Киноконцерн «Мосфильм», скриншот из YouTube-канала «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
Вавилова появляется во второй части фильма «Москва слезам не верит» в роли Александры Тихомировой, дочери главной героини. На съемках она познакомилась со своим будущим мужем, режиссером Самвелом Гаспаровым.
В 1986 году на съемках исторической картины «Николай Подвойский» актриса упала с лошади и повредила позвоночник. За две недели, пока Вавилова находилась в больнице, режиссер нашел другую актрису на ее роль. Это очень обидело Наталью Вавилову, после этого она снялась еще в двух картинах и решила завершить карьеру.
Актриса избегала контактов с прессой, она жила с мужем в частном доме на Рублевке. Она посещала церковь и активно занималась благотворительностью. Известно, что ее супруг, Самвел Гаспаров, умер в мае 2020 года.
А как выглядели актеры этого фильма, когда были маленькими? Вот их детские фотографии (смотреть здесь).