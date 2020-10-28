Катя Тихомирова, Люда Свиридова и Тоня Буянова через 40 лет. Как изменились героини фильма «Москва слезам не верит»

«Москва слезам не верит» – второй по счету фильм режиссера Владимира Меньшова. Эта картина и ее персонажи получили мировую любовь зрителей и множество наград. В феврале 1980 года фильм вышел в прокат и «объехал» многие мировые кинотеатры. С тех пор прошло 40 лет, а героини картины до сих пор любимы телезрителями. Посмотрите, как изменились актрисы, сыгравшие самые яркие роли в этом фильме, и чем они занимаются сегодня. Вера Алентова

Фото: скриншот из YouTube-канала «Киноконцерн «Мосфильм», vk.com/vera_alentova

В фильме «Москва слезам не верит» она сыграла одну из главных ролей – Катю Тихомирову. Вначале Алексея Баталова утвердили на роль Георгия Ивановича, а потом к нему подбирали актрису на роль Кати. В свои 40 лет Алентовой пришлось сыграть 18-летнюю девушку-провинциалку. Вера Алентова – жена режиссера картины «Москва слезам не верит». Они поженились во время учебы на втором курсе Школы-студии МХАТ. В 1969 у пары родилась дочь Юлия, которая также стала актрисой и телеведущей. С 2009 года Вера Алентова вместе с мужем руководит актерско-режиссерской мастерской во ВГИКЕ. Ирина Муравьева

Фото: скриншот из YouTube-канала «Киноконцерн «Мосфильм», instagram.com/__novosti___zvezd__

Именно роль Люды Свиридовой принесла актрисе Ирине Муравьевой всенародную славу. Это была одна из первых больших ролей в кино. Сначала актриса скептически отнеслась к сценарию, но после выхода фильма в прокат она получила государственную премию СССР. После Муравьева сыграла еще не в одном десятке фильмов. Некоторые из картин стали по-настоящему легендарными: «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная». В конце 70-х она вышла играть на сцену театра, но продолжала сниматься в кино. В 2005 году Ирина Муравьева сыграла роль мамы Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». Сейчас актриса продолжает работать в государственном академическом Малом театре в Москве. Спустя 15 лет. Актрисы из «Не родись красивой» показали совместное фото Раиса Рязанова

Фото: скриншот из YouTube-канала «Киноконцерн «Мосфильм», instagram.com/novostizwezd

Если в реальности личная жизнь актрисы не сложилась, то в фильме «Москва слезам не верит» героиня Раисы Рязановой Тоня Буянова оказалось самой счастливой. За роль Антонины актриса получила звание лауреата Государственной премии СССР. До начала XXI века у Раисы Рязановой практически не было серьезных ролей, на экране она появлялась, в основном, в эпизодах. А с 2005 года актриса стала активно сниматься в сериалах: «Не родись красивой», «Солдаты», «Требуется няня» и другие. В 2018 году о Раисе Рязановой был снят документальный фильм «Раиса Рязанова. День и вся жизнь». Лия Ахеджакова

Фото: скриншот из YouTube-канала «Киноконцерн «Мосфильм», instagram.com/star_projectt

В фильме «Москва слезам не верит» Лия Ахеджакова сыграла не главную роль, но не менее запоминающуюся. Не зря актрису прозвали «королевой эпизодов» за множество ее искрометных и ироничных ролей. Образ директора клуба знакомств был прописан специально для Ахеджаковой. Режиссер Владимир Меньшов пригласил актрису на эту роль как раз в то время, когда она снималась в фильме «Гараж». Культовый режиссёр и примерный семьянин. Показываем редкие фото Владимира Меньшова Сейчас Лии Ахеджаковой 82 года. Несмотря на это, она продолжает сниматься в кино, а также озвучивает мультфильмы. Из последнего – фильм «Книга мастеров», «Мамы», озвучка Бабы Яги в мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк». Наталья Вавилова

Фото: скриншот из YouTube-канала «Киноконцерн «Мосфильм», скриншот из YouTube-канала «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»