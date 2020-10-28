«Сейчас даже у животных есть свои беговые дорожки». Посмотрите, как кошка спускалась по движущемуся вверх эскалатору

В сети появилось интересное видео с забавным моментом: кошка бежала по эскалатору в Китае. Животное несколько минут пыталось спуститься по движущейся вверх лестнице. Как сообщает Daily Mail, 25-секундный ролик с забавной кошкой собрал более шести миллионов просмотров. Животное на эскалаторе был замечено в трехэтажной библиотеке в Сучжоу на востоке Китая.

Фото: Douyin/344994854

У подножия лестницы, ведущей наверх, собралась толпа удивленных прохожих, чтобы посмотреть, как кошка пытается спуститься вниз. Вирусное видео начинается с того, что животное бежит по эскалатору сверху. Несмотря на все усилия, далеко уйти не удалось. Кошка ненадолго остановилась, когда встретила проезжающего мимо человека, но вскоре продолжила бежать еще более решительно. После 15 секунд бега без пауз, кошка остановилась на ступеньке и в результате уехала вверх.

Фото: Douyin/344994854

После того, как кошка несколько раз поднималась и спускалась по эскалатору, в конце концов, она отказалась от своего приключения и вернулась наверх. Видео собрало более 372 тысячи лайков и 44 тысячи комментариев. Один пользователь прокомментировал: «Сейчас даже у кошек есть свои беговые дорожки». Другой человек пошутил: «Это кошка, которая любит спорт».

Фото: Douyin/344994854