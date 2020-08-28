Изабелла, Коннор и Сури. Как сейчас выглядят дети Тома Круза

Мало кто не знает про американского актёра Тома Круза, который трижды номинировался на премию «Оскар». Однако самым известным фактом в его биографии, пожалуй, остаётся любовь к разным трюкам. Пару лет назад во время бега по крышам Круз сломал ногу. В более ранних проектах Том в результате тренировок смог задерживать дыхание на 6 минут, научился управлять вертолётом, карабкался по утёсам и прыгал с высоты 7,5 км. Впрочем, сейчас не об этом. Известно, что во втором браке Круз и его супруга Николь Кидман взяли в семью двух детей – Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. Также у актёра подрастает родная дочка Сури, которая родилась в браке с Кэти Холмс. Как выглядят и чем занимаются в настоящее время дети Тома? Для успеха рост не важен. 7 невысоких актёров, которых обожает весь мир

Фото: instagram.com/tomcruise

Изабелла Джейн Круз Сейчас девушке уже 27 лет. После развода родителей Изабелла осталась жить с отцом. Через какое-то время Круз женился на Кэти Холмс, и дочь актёра почувствовала себя лишней. А когда у Тома родилась Сури, Изабелла и вовсе ушла из дома. Сначала девушка думала вернуться к матери, но актриса тоже была занята своей личной жизнью. В итоге Изабелла обиделась и решила жить самостоятельно. С самого детства она проявляла интерес к рисованию, поэтому девушка стала выпускать чехлы для телефонов, сумки и футболки со своим дизайном.

Фото: instagram.com/bellakidmancruise

В 2015 году Изабелла вышла замуж и не пригласила родителей на торжество. Сейчас девушка живёт в Майами, продолжает заниматься своим бизнесом и время от времени публикует в соцсетях селфи или примеры своих работ.

Фото: instagram.com/bellakidmancruise

Коннор Энтони Круз Сын Тома и Николь. Сейчас парню 25 лет. В отличие от сестры, Коннор не обижался на родителей, а пользовался возможностями, которые они ему обеспечили. В детстве сын Круза увлекался музыкой и работал диджеем. Очевидно, что у парня отлично получалось, потому что его регулярно приглашали на вечеринки, а гонорар за час доходил до 5 тысяч долларов. «Это лучшее время моей жизни». Жизненный путь и лучшие роли Николь Кидман

Фото: instagram.com/theconnorcruise

Также Коннор попробовал себя и на экране. Он появился в небольшой роли в фильме «Семь жизней», а через пару лет получил более серьёзную роль в «Неуловимых». После этого молодой человек больше не снимался.

Фото: instagram.com/theconnorcruise

С 2016 года Коннор решил уйти от мирских забот и стать простым рыбаком. У парня есть небольшая моторная лодка, которую можно арендовать для рыбалки. Разумеется, сын Круза сопровождает своих клиентов, следит за безопасностью и помогает разделывать улов. Денег от этого занятия вполне хватает на жизнь, а сама работа весьма нравится Коннору, так что он чувствует себя счастливым.

Фото: instagram.com/theconnorcruise

Сури Круз Сейчас дочери Круза 14 лет. С отцом девочка практически не общается, потому что после развода с супругой Том согласился передать все права на опеку Сури своей бывшей жене. Кэти отдала дочь учиться в католическую школу.

Фото: instagram.com/katieholmes212