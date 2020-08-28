Крэбб и Гойл сегодня. Как выглядят и чем занимаются звёзды «Гарри Поттера»

Многие актёры из фильмов о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг продолжили строить свою звёздную карьеру. Особенно главный герой – мальчик со шрамом, которого сыграл Дэниэл Рэдклифф. В 2009 году он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса – Рэдклифф стал самым высокооплачиваемым актёром десятилетия.

Поклонникам волшебной серии фильмов интересна и судьба злодеев, как главных, так и мелких пакостников. Таких, к примеру, как Крэбб и Гойл – закадычная парочка друзей Драко Малфоя. Верные спутники воспитанника факультета «Слизерин» известны фанатам Поттерианы как грубые невежды, которые выполняли все поручения своего друга.

Какие же они на самом деле и как изменилась жизнь актеров после съёмок цикла фильмов о Гарри Поттере? Смотрите сами.