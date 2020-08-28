Крэбб и Гойл сегодня. Как выглядят и чем занимаются звёзды «Гарри Поттера»
Многие актёры из фильмов о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг продолжили строить свою звёздную карьеру. Особенно главный герой – мальчик со шрамом, которого сыграл Дэниэл Рэдклифф. В 2009 году он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса – Рэдклифф стал самым высокооплачиваемым актёром десятилетия.
Фото: instagram.com/cutest.draco
Поклонникам волшебной серии фильмов интересна и судьба злодеев, как главных, так и мелких пакостников. Таких, к примеру, как Крэбб и Гойл – закадычная парочка друзей Драко Малфоя. Верные спутники воспитанника факультета «Слизерин» известны фанатам Поттерианы как грубые невежды, которые выполняли все поручения своего друга.
Какие же они на самом деле и как изменилась жизнь актеров после съёмок цикла фильмов о Гарри Поттере? Смотрите сами.
Фото: harrypotter.fandom.com
Начнём с Винсента Крэбба – крупный парень, который постоянно всех задирал и обижал младших. Сегодня Джейми Уэйлетту уже 31, он забросил актёрскую карьеру и работает в автомастерской.
Фото: instagram.com/_tamara_bal_
В 2012 году он попался на выращивании наркотиков и на полгода отправился в колонию. После участвовал в лондонских погромах, ещё позже сидел за кражу.
Фото: harrypotter.fandom.com
Его верный спутник в коридорах Хогвартса – Джошуа Хердман в лице Грегори Гойла – в криминальных делах замечен не был. Актёр в прямом смысле слова ударился в спорт. Сегодня он борец смешанных единоборств в MMA. В планах – чемпионство в UFC в полусреднем весе.
Фото: instagram.com/josh_herdman_official
Кстати, у спортсмена есть сын Морган, которого он воспитывает вместе с о своей девушкой Джессикой Уорт.
Недавно мы рассказывали и про исполнителя роли Гарри Поттера. Семь интересных историй про Дэниэла Рэдклиффа – читайте здесь.