Прямой эфир

Крэбб и Гойл сегодня. Как выглядят и чем занимаются звёзды «Гарри Поттера»

28 августа 2020 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Многие актёры из фильмов о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг продолжили строить свою звёздную карьеру. Особенно главный герой – мальчик со шрамом, которого сыграл Дэниэл Рэдклифф. В 2009 году он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса – Рэдклифф стал самым высокооплачиваемым актёром десятилетия.

Крэбб и Гойл сегодня. Как выглядят и чем занимаются звёзды «Гарри Поттера»-1

Фото: instagram.com/cutest.draco

Поклонникам волшебной серии фильмов интересна и судьба злодеев, как главных, так и мелких пакостников. Таких, к примеру, как Крэбб и Гойл – закадычная парочка друзей Драко Малфоя. Верные спутники воспитанника факультета «Слизерин» известны фанатам Поттерианы как грубые невежды, которые выполняли все поручения своего друга.

Какие же они на самом деле и как изменилась жизнь актеров после съёмок цикла фильмов о Гарри Поттере? Смотрите сами.

Крэбб и Гойл сегодня. Как выглядят и чем занимаются звёзды «Гарри Поттера»-4

Фото: harrypotter.fandom.com

Начнём с Винсента Крэбба – крупный парень, который постоянно всех задирал и обижал младших. Сегодня Джейми Уэйлетту уже 31, он забросил актёрскую карьеру и работает в автомастерской.

Крэбб и Гойл сегодня. Как выглядят и чем занимаются звёзды «Гарри Поттера»-7

Фото: instagram.com/_tamara_bal_

В 2012 году он попался на выращивании наркотиков и на полгода отправился в колонию. После участвовал в лондонских погромах, ещё позже сидел за кражу.

Крэбб и Гойл сегодня. Как выглядят и чем занимаются звёзды «Гарри Поттера»-10

Фото: harrypotter.fandom.com

Его верный спутник в коридорах Хогвартса – Джошуа Хердман в лице Грегори Гойла – в криминальных делах замечен не был. Актёр в прямом смысле слова ударился в спорт. Сегодня он борец смешанных единоборств в MMA. В планах – чемпионство в UFC в полусреднем весе.

Крэбб и Гойл сегодня. Как выглядят и чем занимаются звёзды «Гарри Поттера»-13

Фото: instagram.com/josh_herdman_official

Кстати, у спортсмена есть сын Морган, которого он воспитывает вместе с о своей девушкой Джессикой Уорт.

Недавно мы рассказывали и про исполнителя роли Гарри Поттера. Семь интересных историй про Дэниэла Рэдклиффа  – читайте здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Джошуа Хердман # Джейми Уэйлетт # Джоан Роулинг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хозяйка вылечила питомца от неприятной болезни. Но теперь дома у девушки живёт Пикачу
27 августа 2020 14:24

Хозяйка вылечила питомца от неприятной болезни. Но теперь дома у девушки живёт Пикачу

Жених на свадьбе пошутил про 2020 год. Природа намекнула, что эту тему лучше не поднимать
27 августа 2020 11:35

Жених на свадьбе пошутил про 2020 год. Природа намекнула, что эту тему лучше не поднимать

У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь
27 августа 2020 08:48

У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь