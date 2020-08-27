Прямой эфир

Хозяйка вылечила питомца от неприятной болезни. Но теперь дома у девушки живёт Пикачу

27 августа 2020 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У домашнего кота появилась кожная болезнь. Хозяйка животного не пошла к ветеринару, решив справиться с проблемой своими силами.

Как сообщает Metro, 28-летняя жительница Бангкока Таммапа Супамас увидела, что у её домашнего питомца по кличке Кха-Пвонг грибок. Девушка обратилась за советом к матери, и та порекомендовала приготовить скраб из куркумы.

Хозяйка вылечила питомца от неприятной болезни. Но теперь дома у девушки живёт Пикачу -1

Фото: Jam Press 

Супамас так и поступила, после чего нанесла средство на шерсть кота. Сначала девушка покрыла скрабом только поражённый участок кожи, но поскольку лекарства было ещё много, Таммапа решил покрыть им всего Кха-Пвонга, просто на всякий случай. Восьмимесячный питомец безропотно стерпел эти манипуляции.

Хозяйка вылечила питомца от неприятной болезни. Но теперь дома у девушки живёт Пикачу -4

Фото: facebook.com/ckntv 

Вскоре инфекция отступила, однако белоснежный кот превратился в жёлтого зверя. Девушка пыталась отмыть питомца, но у неё не получилось. Тогда Супамас решила отнестись к ситуации с юмором и с помощью графического редактора превратила Кха-Пвонга в Пикачу. Снимками Таммапа поделилась в соцсетях.

Хозяйка вылечила питомца от неприятной болезни. Но теперь дома у девушки живёт Пикачу -7

Фото: Jam Press 

Пользователи посмеялись над произошедшим и признали, что жёлтый кот действительно напоминает популярного покемона. Что касается самого Кха-Пвонга, он философски относится к изменению цвета своей шерсти и не грустит.

Кстати, недавно мы рассказывали про другого кота, который привлёк к себе внимание. Питомец воровал обувь у жителей города и приносил её хозяйке – здесь подробности.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жених на свадьбе пошутил про 2020 год. Природа намекнула, что эту тему лучше не поднимать
27 августа 2020 11:35

Жених на свадьбе пошутил про 2020 год. Природа намекнула, что эту тему лучше не поднимать

У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь
27 августа 2020 08:48

У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь

Воды в нём хватит на 10 дней. Какой водоём под Минском возводился для экстренных случаев
26 августа 2020 14:21

Воды в нём хватит на 10 дней. Какой водоём под Минском возводился для экстренных случаев