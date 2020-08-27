Хозяйка вылечила питомца от неприятной болезни. Но теперь дома у девушки живёт Пикачу

У домашнего кота появилась кожная болезнь. Хозяйка животного не пошла к ветеринару, решив справиться с проблемой своими силами. Как сообщает Metro, 28-летняя жительница Бангкока Таммапа Супамас увидела, что у её домашнего питомца по кличке Кха-Пвонг грибок. Девушка обратилась за советом к матери, и та порекомендовала приготовить скраб из куркумы.

Фото: Jam Press

Супамас так и поступила, после чего нанесла средство на шерсть кота. Сначала девушка покрыла скрабом только поражённый участок кожи, но поскольку лекарства было ещё много, Таммапа решил покрыть им всего Кха-Пвонга, просто на всякий случай. Восьмимесячный питомец безропотно стерпел эти манипуляции.

Фото: facebook.com/ckntv

Вскоре инфекция отступила, однако белоснежный кот превратился в жёлтого зверя. Девушка пыталась отмыть питомца, но у неё не получилось. Тогда Супамас решила отнестись к ситуации с юмором и с помощью графического редактора превратила Кха-Пвонга в Пикачу. Снимками Таммапа поделилась в соцсетях.

Фото: Jam Press