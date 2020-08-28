Простуда уже не за горами. Три главных витамина для крепкого иммунитета
С приближением осени к людям подкрадывается и простуда. Однако если вовремя подготовиться, то она не сможет застать врасплох.
Как сообщает Heilpraxisnet, про пользу первого витамина для иммунитета знают все – это витамин С. Когда человек простывает, ему тут же советуют поесть аскорбинки. Где же содержится витамин С? Это, конечно, цитрусовые: апельсины, грейпфруты, лимоны. Также богаты этим витамином клубника, перец, шпинат, капуста, плоды шиповника.
Второй полезный для иммунитета витамин – витамин B6. Он улучшает обмен веществ, помогает организму вырабатывать антитела и красные кровяные клетки, борется с судорогами икроножных мышц и онемением рук. Витамин B6 содержится в курятине, лососе, тунце, зелёных овощах и нуте.
И третий важный для здоровья витамин – витамин Е. Он мешает окислению. Если попытаться объяснить нагляднее, представьте, что человеческий организм покрывается ржавчиной, как железо. Витамин Е замедляет этот процесс. Выше всего содержание витамина Е в подсолнечном масле, маргарине, лесных орехах, миндале.
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