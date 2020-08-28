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Простуда уже не за горами. Три главных витамина для крепкого иммунитета

28 августа 2020 08:35
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С приближением осени к людям подкрадывается и простуда. Однако если вовремя подготовиться, то она не сможет застать врасплох.

Как сообщает Heilpraxisnet, про пользу первого витамина для иммунитета знают все – это витамин С. Когда человек простывает, ему тут же советуют поесть аскорбинки. Где же содержится витамин С? Это, конечно, цитрусовые: апельсины, грейпфруты, лимоны. Также богаты этим витамином клубника, перец, шпинат, капуста, плоды шиповника.

Простуда уже не за горами. Три главных витамина для крепкого иммунитета -1

Фото: pixabay.com 

Второй полезный для иммунитета витамин – витамин B6. Он улучшает обмен веществ, помогает организму вырабатывать антитела и красные кровяные клетки, борется с судорогами икроножных мышц и онемением рук. Витамин B6 содержится в курятине, лососе, тунце, зелёных овощах и нуте.

Простуда уже не за горами. Три главных витамина для крепкого иммунитета -4

Фото: pixabay.com 

И третий важный для здоровья витамин – витамин Е. Он мешает окислению. Если попытаться объяснить нагляднее, представьте, что человеческий организм покрывается ржавчиной, как железо. Витамин Е замедляет этот процесс. Выше всего содержание витамина Е в подсолнечном масле, маргарине, лесных орехах, миндале.

Простуда уже не за горами. Три главных витамина для крепкого иммунитета -7

Фото: pixabay.com 

Кстати, недавно мы рассказывали про полезное для здоровья растение. Имбирь помогает справиться с укачиванием, а также замедляет старение – здесь подробнее.

# Вирусные заболевания # калейдоскоп

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