Простуда уже не за горами. Три главных витамина для крепкого иммунитета

С приближением осени к людям подкрадывается и простуда. Однако если вовремя подготовиться, то она не сможет застать врасплох.

Как сообщает Heilpraxisnet, про пользу первого витамина для иммунитета знают все – это витамин С. Когда человек простывает, ему тут же советуют поесть аскорбинки. Где же содержится витамин С? Это, конечно, цитрусовые: апельсины, грейпфруты, лимоны. Также богаты этим витамином клубника, перец, шпинат, капуста, плоды шиповника.