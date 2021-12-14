Прямой эфир

Он просил о помощи целую неделю. История спасения застрявшего котёнка

14 декабря 2021 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Порой животным приходится тяжело. Из-за своей беспомощности они не могут обеспечить собственную безопасность, поэтому различные трудности для них становятся критичными. В этой статье речь пойдёт о застрявшем котёнке, который более семи дней провел в канализации.

Arizona Humane Society опубликовало видео в Facebook, где показало фрагменты спасательной операции, длившейся несколько дней. Перед специалистами стояла одна задача – спасти бедного котёнка, который застрял в канализации.

Он просил о помощи целую неделю. История спасения застрявшего котёнка-1

Фото: facebook.com/azhumane

Он жалостно мяукал и просил о помощи на протяжении недели. Бедного зверька доставили к врачам в очень тяжёлом состоянии. Он был напуган и не подпускал к себе медиков, постоянно пытаясь сбежать. Сейчас зверёк проходит лечение в ветеринарной клинике, где его здоровью больше ничего не угрожает.

Он просил о помощи целую неделю. История спасения застрявшего котёнка-4

Фото: facebook.com/azhumane

Кстати, ранее мы рассказывали о коте, который вернулся к хозяевам спустя десять лет после пропажи. Узнать все подробности истории можно здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вместо мармелада оказалось мыло. История одной смешной дегустации
14 декабря 2021 08:33

Вместо мармелада оказалось мыло. История одной смешной дегустации

Есть даже кенгуру. Вот какую экзотику можно увидеть в парке животных в Барановичах
13 декабря 2021 10:55

Есть даже кенгуру. Вот какую экзотику можно увидеть в парке животных в Барановичах

«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше
13 декабря 2021 09:45

«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше