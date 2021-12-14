Он просил о помощи целую неделю. История спасения застрявшего котёнка

Порой животным приходится тяжело. Из-за своей беспомощности они не могут обеспечить собственную безопасность, поэтому различные трудности для них становятся критичными. В этой статье речь пойдёт о застрявшем котёнке, который более семи дней провел в канализации.
Arizona Humane Society опубликовало видео в Facebook, где показало фрагменты спасательной операции, длившейся несколько дней. Перед специалистами стояла одна задача – спасти бедного котёнка, который застрял в канализации.
Фото: facebook.com/azhumane
Он жалостно мяукал и просил о помощи на протяжении недели. Бедного зверька доставили к врачам в очень тяжёлом состоянии. Он был напуган и не подпускал к себе медиков, постоянно пытаясь сбежать. Сейчас зверёк проходит лечение в ветеринарной клинике, где его здоровью больше ничего не угрожает.
Фото: facebook.com/azhumane
Кстати, ранее мы рассказывали о коте, который вернулся к хозяевам спустя десять лет после пропажи. Узнать все подробности истории можно здесь.