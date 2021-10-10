Сложно познакомиться? Вот пара вопросов, которые помогут завязать разговор

Случаются ситуации, когда хочется узнать человека поближе, но не знаешь, какие вопросы было бы корректно задать. Поэтому мы подготовили несколько вариантов, которые помогут развить диалог с вашим собеседником.

– Если была бы возможность пригласить на ужин любого человека, кто бы это был?

– Есть ли желание стать знаменитым? Если да, то в чём?

– Перед тем, как сделать звонок, ты репетируешь то, что будешь говорить? Может, есть какие-то особенные случаи?

– Каким навыком ты бы хотел обладать?

– Каким ты представляешь свой идеальный день?

– За что ты испытываешь наибольшую благодарность?

– Какое самое дорогое воспоминание из детства?

– Представь, что твой дом загорелся, какие бы вещи ты спас в первую очередь?

– Поделись со своим собеседником теми качествами, которые тебе в нём привлекают.

– Как ты считаешь, какая тема является слишком серьёзной, чтобы шутить об этом?

– Что для тебя значит дружба?