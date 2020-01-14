Каретные фонари и французский буфет. Что продают в антикварных магазинах Минска

Позолоченные бра, хрустальные пепельницы, фонтаны для вина – потенциальные музейные экспонаты почивают на полках антикварного магазина. На каждом квадратном метре веет дворцовым духом.

Вот она, старина, в деле. Фары XIX века.

Елена Бегун, сотрудник антикварного магазина:

Это каретные фонари. Они использовались в каретах для того, чтобы показывать повороты. Там даже бывают такие красные стеклышки, ты открываешь и как в машине.

Анна Жишкевич, сотрудник антикварного магазина:

Вот, например, вот эта лампа самая старая, она датируется началом XIX века. По ее форме и исполнению понятно, что эта лампа находилась в очень богатом доме или, возможно, даже в каком-то дворце. Она выполнена из бронзы и покрыта золотом.

Возраст – не главный критерий ценности. Предметы могут разменять и сотню лет, но если их производили массово и многие дожили до наших дней, то исторической ценностью похвастать не удастся. Здесь важна уникальность вещей, их редкость и, что немаловажно, сохранность.

Елена Бегун:

Вот эта тарелочка – самая старая вещь, которая у нас есть в магазине. Это французская (руанская) тарелка, которая была произведена примерно в 1600 году – это фаянс. В данном случае эта тарелка не продается, она является талисманом нашего магазина.

«Хроники жизни» тут на любой вкус и кошелек. Отечественных артефактов взгляду не уловить – буквально все экспонаты бутика старинных вещей привезены из Европы, скуплены у арт-дилеров. Редко, но метко пополняют коллекцию раритета и минчане.

Например, один неосведомленный посетитель принес с виду незамысловатое блюдо, доставшееся по наследству. Оказалось – эксклюзив! Елена Бегун:

Это блюдо было произведено компанией, всем известной, «Siemens» в 1862-1864 году. Производили фарфор всего два года, потом она стала невыгодной.

Хороший антиквар – искусствовед и историк в одном лице. Но на иной случай в помощь музейные сотрудники, которые, к слову, то и дело арендуют «товар без срока годности» для своих тематических экспозиций.

Анна Жишкевич:

Этот предмет интерьера изготовлен во Франции, он называется «дровница» и поначалу предназначение его было чисто утилитарным: для хранения дров возле камина. Они встречаются в очень многих музеях, например, в Несвижском музее, в музеях Петергофа, в Эрмитаже.

Елена Бегун:

Это французский буфет, он был произведен в провинции Бретани. Тут когда-то хранилась посуда. Еще использовались небольшие комоды, так называемые поставцы.