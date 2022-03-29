Стала меньше в два раза. Как женщине удалось похудеть и при этом всё есть?

Никогда не поздно привести себя в форму. Наверное, именно таким девизом руководствовалась 49-летняя женщина, которой удалось похудеть на 73 килограмма, не отказываясь при этом от своих любимых блюд. Как рассказало издание Yahoo Life, Трейси начала стремительно набирать вес после поздней беременности. Также девушка обожала чипсы и печенье, поэтому съедала их по несколько больших упаковок за день. Такие лакомства помогли ей набрать 150 килограммов.

Фото: pixabay.com

Из-за избыточного веса девушка стеснялась выходить на улицу, а когда она всё-таки выходила с мужем на мероприятия, то её просто не узнавали. «Когда мы с Полом шли в бар, многие думали, что у него роман на стороне, потому что не узнавали меня», – поделилась женщина.

Фото: Caters News Agency

После этого она поняла, что пора начать худеть. Однако Трейси не хотела полностью ограничивать себя в любимых вкусняшках. Решение оказалось на поверхности: она всё ещё ела свою привычную еду, но при этом сократила порции, чтобы общая энергетическая ценность дневного рациона не превышала двух тысяч килокалорий. После первых сброшенных килограммов Трейси решила начать совершать длительные пешие прогулки. Позже она впервые за 20 лет прокатилась на велосипеде. Теперь это её любимое занятие.

Фото: Caters News Agency