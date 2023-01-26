Женаты 25 лет и ни разу не задумывались о разводе. Пара поделилась секретом долгих отношений

А вы верите в судьбу, что тот человек, с которым вы когда-то случайно встретились, больше вас никогда не покинет? Да, такие истории существуют. И одной из них мы сейчас поделимся.
А вы верите в судьбу, что тот человек, с которым вы когда-то случайно встретились, больше вас никогда не покинет? Да, такие истории существуют. И одной из них мы сейчас поделимся.
Фото: The Guardian
Тертия и Адам в браке уже около 25 лет. Они все еще любят друг друга. Недавно пара поделилась секретом счастливых отношений в издании The Guardian.
Однажды студентка-певица Тертия, которая жила в Лондоне, получила стипендию и возможность поехать в Америку на 8 недель, чтобы побыть на уроках в музыкальной школе. Девушка была очень счастлива такой возможности. Она, конечно, согласилась.
Фото: pexels.com
«В то время в США было много программ обучения опере, поэтому я хотела поехать туда. Я начала писать в разные компании, чтобы узнать больше об их работе», – поделилась Тертия.
В одном из звонков по поводу жилья и учебы трубку поднял Адам. Девушке он не очень понравился. Она призналась, что парень ей показался глуповат. Они долго беседовали, но Адам ничего путного так и не сказал.
Но Тертия решила все проблемы и успешно уехала в США. Как только девушка заселилась в номер, она сразу отправилась на конференцию Opera America, где познакомилась с молодым человеком. При разговоре стало понятно, что перед Тертией стоит тот самый Адам. Однако впечатление о юноше у начинающей певицы изменилось. Перед ней стоял галантный, умный и интересный парень. После мероприятия пара отправилась на прогулку. В первый же вечер молодые люди поняли, что влюбились друг в друга.
Фото: The Guardian
С этого момента пара каждый день ходила на свидания. Но Тертии надо было уезжать обратно в Лондон, а Адама ждали учеба и работа в Америке. Так влюбленные разлучились, но даже через километры их чувства не остыли. Пара продолжила отношения на расстоянии.
Фото: pexels.com
Через год Адам понял, что Тертия – его судьба. А если это так, то надо все бросать и мчаться к любимой. Через некоторое время голубки решили пожениться.
Пара рассказала, что залог их счастливых отношений – это принятие друг друга и заинтересованность. Они все свободное время проводят вместе. Для Тертии и Адама это не в тягость. Возлюбленные раскрывают друг друга с разных сторон, но при этом не пытаются изменить партнера. Как и прежде, они ходят на свидания, немного ругаются, но после этого смеются. Ведь как можно злиться на человека, с которым у тебя такая невероятная история?
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