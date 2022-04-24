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Такое вообще возможно? Мать троих детей смогла похудеть на 30 килограммов

24 апреля 2022 09:31
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В день свадьбы всегда хочется выглядеть красиво, особенно если это торжество ты ждёшь уже много лет. Именно поэтому мать троих детей смогла похудеть на 30 килограммов, чтобы выглядеть просто блестяще на празднике.  

Такое вообще возможно? Мать троих детей смогла похудеть на 30 килограммов-1

Фото: HealthyMummy.com

Как рассказало издание Daily Mail, 25-летняя Энджи Шэннон всегда придерживалась правила: в здоровом теле здоровый дух. Именно поэтому девушке было несложно привести себя в форму после трёх родов. Более того, она даже смога похудеть. После рождения первого ребёнка Энджи сбросила 15 килограммов, после второго – 10, в последний раз девушка потеряла пять килограммов.  

Такое вообще возможно? Мать троих детей смогла похудеть на 30 килограммов-4

Фото: HealthyMummy.com

Секретом поддержания себя в форме стало правильное питание. Девушка даже на свадьбе самостоятельно организовала стол, где блюда состояли только из полезных продуктов. Всего было приготовлено 117 разнообразных закусок. За такой банкет молодожёны отдали всего лишь 97 долларов. Так они смогли и сэкономить, и удивить гостей блюдами правильного питания.  

Такое вообще возможно? Мать троих детей смогла похудеть на 30 килограммов-7

Фото: HealthyMummy.com

Кстати, недавно мы рассказывали про женщину, которая стала меньше в два раза. Она худела, не ограничивая себя в еде – подробности здесь.

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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