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Из воды вытащили котёнка. Простая рыбалка превратилась в миссию по спасению

08 августа 2020 12:33
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Новости США. Экипажу рыболовного судна попался нестандартный улов. Он оказался пушистым, сообщает Bored Panda.

Рыбалка в Мексиканском заливе превратилась в миссию по спасению. Бригада заметила в воде котёнка. Сначала подумали, что это морская черепаха, но потом увидели, что у этой «черепахи» рыжая шерсть. Рыбаки вытащили испуганного котёнка из воды.

Из воды вытащили котёнка. Простая рыбалка превратилась в миссию по спасению-1

Фото: Facebook.com / Still Flyin Charters

«Наш улов дня. Бедного парня выбросил прилив. Мы поймали его сразу за перевалом в заливе. Он изо всех сил пытался не уйти под воду. Мы поймали его, погрузили в лодку и согрели. Наш матрос нашёл для него дом. Не можем сказать, что видим такое каждый день», – написали сотрудники Still Flyin Charters в Facebook.

Из воды вытащили котёнка. Простая рыбалка превратилась в миссию по спасению-4

Фото: Facebook.com / Still Flyin Charters

Пост набрал более 700 комментариев. Люди благодарят рыбаков и интересуются дальнейшей судьбой котёнка:

«Совершенно потрясающе. Я очень надеюсь, что никто не бросил его в воду, и я молюсь, чтобы подобного больше не случалось. Вы герои спасения!»

«Так рада, что у малыша всё хорошо! Мальчики обрадовались, увидев, что у кошки есть дом. Они сказали, что это лучшая часть их работы. Спасибо!»

«Существуют действительно прекрасные  люди! Этот кот, наверное, так благодарен!»

«Бедняжка! Должно быть, он до смерти напуган! Так благодарен, что вы успели спасти его!»

Из воды вытащили котёнка. Простая рыбалка превратилась в миссию по спасению-7

Фото: Facebook.com / Still Flyin Charters

Стив Круз, владелец и оператор рыболовной компании, сказал, что не знает, как котёнок попал в воду. Он думает, что это дикая кошка, попавшая в прилив.

В прошлом месяце мы рассказывали, что волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Как преобразилось животное – читайте здесь.

# Человек и животные # калейдоскоп # Стив Круз # Фотофакт

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