Самый известный серийный убийца Советского Союза. История преступлений Андрея Чикатило

Он совершил более 43 убийств. Жертвами Чикатило были дети и подростки, которых маньяк заманивал в свое логово и жестоко убивал. Давайте подробнее узнаем о тайной жизни школьного учителя.

Фото: persona.rin.ru Тяжёлое детство Когда Андрею было всего четыре года, началась Великая Отечественная война. Его отец возглавлял партизанский отряд, поэтому отвечать за безопасность малыша и второго сына, Сергея, пришлось хрупкой матери. В 1942 году в деревню Яблочное, где жила семья Чикатило, ворвались немцы. У них была только одна цель – расстрелять местных жителей. Собрав всех людей в одном месте, нацисты открыли огонь. Маленький Андрей наблюдал, как падали его знакомые, друзья и родственники от пронзающих их тело пуль. В какой-то момент мальчик споткнулся и упал, ударившись головой о камень. Очнувшись, Андрей увидел окровавленные тела: немцы не обратили внимания на выжившего и бросили его в яму с другими телами. Такая тяжёлая травма не могла исчезнуть без следа.

Фото: pexels.com Школьные и юношеские годы В школу Андрей пошёл в 1944 году, когда ему было семь лет. С одноклассниками у мальчика отношения не сложились: он часто подвергался насмешкам и физическому насилию. Несмотря на это, Чикатило учился достаточно хорошо и окончил школу только с одной четвёркой. Однако мечта поступить в МГУ на юридический факультет так и не осуществилась – юноша не прошёл по конкурсу. Тогда Андрей подал документы в училище на специальность связиста. По окончании учебного заведения парень решает не отказываться от цели получить высшее образование и становится студентом заочного отделения Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта, чтобы освоить профессию инженера.

Фото: persona.rin.ru Однако позже Андрей забросил учёбу и в 23 года отправился в армию. Изначально юношу направили в КГБ, позже его перевели служить инженером в столицу Германии. Некоторые биографы утверждают, что на службе парень неоднократно подвергался сексуальному насилию. Послеармейская жизнь После армии Чикатило решил начать новую жизнь. Переехав в Ростовскую область, он устроился на телефонную станцию. В свободное время Андрей писал небольшие заметки в местные газеты, подрабатывая внештатным корреспондентом. В 1963 году у Чикатило произошли сразу два радостных события: свадьба и поступление в местный университет на филологический факультет. Получив долгожданный диплом, мужчина решил стать учителем русского языка и литературы в школе-интернате.

Фото: persona.rin.ru Первые инциденты Казалось бы, жизнь наконец-то налаживается. Однако у педагога (которому на тот момент было уже 34 года) начались странности в поведении – особое отношение к своим ученицам. Притворяясь заботливым и добрым учителем, он подсаживался к девочкам, делая вид, что хочет объяснить тяжёлое упражнение, и приставал к ним. Иногда Чикатило специально ждал, когда школьницы пойдут в спальню переодеваться, и врывался к ним.

Фото: imdb.com/кадр из сериала «Чикатило» Одним тёплым летним днём Андрей решил отвести своих подопечных к речке, чтобы те смогли искупаться и освежиться. Позже мужчина заметил, что одна из учениц заплыла слишком далеко. Чикатило направился к ней. Приблизившись к школьнице, он начал приставать. В ответ на это он получил крики и сопротивление. Мужчина осознал, что ему нравится, когда подростки отбиваются и пытаются противостоять ему.

Фото: kino-teatr.ru/кадр из сериала «Чикатило» Подробности личной жизни Определённые странности в поведении у Чикатило проявлялись уже в подростковом возрасте. Свой первый сексуальный опыт Андрей получил в 10 классе, когда к ним в гости пришла 13-летняя девочка. Это была подруга сестры, однако дома находился только юноша. Заметив панталоны, которые виднелись у гостьи из-под платья, парень набросился на юную особу. Чикатило повалил девочку на пол и сам лёг сверху. После этого он испытал удовлетворение, из-за чего ему стало очень стыдно перед девочкой, которая ничего не поняла. Из-за огромного чувства вины Чикатило решил, что будет иметь близость только с женой. Впервые сделать предложение девушке Чикатило решился в 25 лет. Однако избранница не просто отказала ему, но и высмеяла мужчину за половое бессилие. Через два года Андрей всё-таки женился. Супругой стала Феодосия, одна из подруг его сестры. Несмотря на проблемы со здоровьем, у мужчины родились двое детей: мальчик и девочка. Однако семью счастливой нельзя было назвать из-за постоянных измен супруга.

Фото: persona.rin.ru Когда мужчине исполнилось 42 года, он вместе со своей семьёй переехал в город Шахты, где нашёл работу в местном училище. Однако его специфические сексуальные предпочтения становились всё заметнее. Теперь он не скрывал свою заинтересованность в подростках, а также приставал к ним (в независимости от пола учащегося). После очередного такого происшествия подросток решил избить своего преподавателя. Эту идею поддержала огромная толпа школьников, которая также нанесла физические увечья учителю.

Фото: persona.rin.ru Преступления Своё первое убийство Андрей совершил в 1978 году, когда переехал в Шахты. На накопленные деньги мужчина купил пристройку, где обычно проводил время с девушками лёгкого поведения. 22 декабря в своё «убежище» мужчина решил заманить восьмилетнюю девочку, пообещав угостить её сладостями. Когда доверчивый ребёнок оказался внутри здания, мужчина повалил его на пол и изнасиловал. После этого школьнице было нанесено несколько ножевых ранений в живот. Однако Чикатило на этом не остановился, он попытался задушить девочку. Тело ребёнка мужчина выбросил в реку, которая находилась неподалёку.

Фото: Nonexyst/ Wikipedia После того, как полиция нашла тело жертвы, она сразу начала поиски убийцы. Опросив местных жителей, следователи составили фоторобот возможного преступника. Увидев портрет подозреваемого, директор училища, где работал Чикатило, узнал мужчину и сообщил правоохранительным органам. Андрея задержали, однако его жена соврала следователям и сказала, что глава семьи весь день был дома. Поскольку у Чикатило было алиби, его отпустили.

Фото: Николай Модестов / «Серийные убийцы». М.: АСТ, 2003 (книга) Через несколько месяцев убийца совершил новое преступление. В это раз жертвой стала 18-летняя учащаяся техникума. Девушка отказала мужчине, высмеяв его. Чикатило затолкал ей в рот грязь, задушил и надругался над телом погибшей. После этого он совершил ещё более 40 убийств. Каждая жертва получала «особое наказание», удовлетворяя все больные фантазии маньяка. Лишь одна общая черта была у всех погибших – выколотые глаза. Для мужчины был неважен пол подростка. Он выискивал детей в школах, на автобусных остановках и в общественном транспорте.