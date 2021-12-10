Создали музей Первой мировой и музей ретро-техники. Это всё можно увидеть в Забродье

Анастасия Макеева, корреспондент:

Ставим на паузу неугомонный город и мчим в Забродье. Нас ожидает море приключений и остановки в разных эпохах.

В Вилейском районе на берегу Нарочанки можно познать дзен и унестись на эшелоне в годы Первой мировой. Эксклюзивный музей в Борисоглебской часовне – семейное детище 45 лет. Когда супруги Цитовичи, художник и режиссер, переехали в живописную деревушку. Пошли по грибы и обнаружили кладбище забытой войны. Дети офицеров не прошли мимо. Восстановили, и понеслась...

Валентина Цитович, основательница музея Первой мировой войны:

100 лет начала Первой мировой войны, 70-летие освобождения Беларуси, вот этот установили камень «Навечны ўспамін абаронцаў Айчыны з вёскі Заброддзе». Где-то они лежат в чужой, сырой земле, а деревцами они вот здесь, возле своей деревни, и каждое 9 Мая мы их вспоминаем.

Палисад памяти не предел. В музее Первой мировой витрины эксклюзива. Пропахшие порохом экспонаты возвращают во времена, когда Беларусь была западным щитом Российской империи. А здесь был штаб и привозили раненых в лазарет. Карта Свенцянского прорыва, каска Пикельхельма, солдатские медальоны воскрешают события.

Валентина Цитович:

Фрагмент винтовки Мосина, знаменитая трехлинейка, фляги, австрийская, американская, у русской императорской армии, вот видите, удивляются, что стеклянная, не хватало металла, но вот они были в таких чехлах, поэтому сохранялись. Этой воде 100 лет. Гильзочка, в которой вставлен карандаш, солдаты могли в окопах пользоваться, тогда же чернила были, писать своим родным, близким. Экспозиция продолжится в арт-проекте «Эшелон». В вагонах разместится штаб, лазарет, офицерское собрание. В солдатской теплушке уже транслируют Барановичскую операцию и готовят к реконструкции броневагон «Орлик». Рассказывать хозяйка Валентина Петровна может часами, чтобы берегли мир.

Валентина Цитович:

У нас очень необычный подсвечник. Сделан из того, что когда-то несло смерть, летела маузеровская пуля. Мы обычно заканчиваем экскурсию маленькой молитвой.

Камера. Мотор. Движемся в музей ретро-техники. Здесь рулит Даниил. Реставратор и скульптор пошел по творческим стопам родителей. Мечтал собрать коллекцию джипов, но когда стали попадаться черные вороны и другие легенды, остановиться не смог. 30 лет без тормозов, вот вам и парк ностальжи.

Даниил Цитович, реставратор:

Это легендарная трехтонка, он же ЗИС-5, он же Захар Иванович, он же Зисушка. Это один из двух моделей грузовиков, несли военную службу, а также все послевоенное хозяйство. Эти же машины ездили в Ленинграде на дороге жизни по Ладожскому озеру. Кто-то вспомнит «Берегись, автомобиля», кто-то молодость. Но эти машины не списали со счетов. Они активно снимаются в фильмах. «Стиляги», «Сваты», на счету железных актеров не меньше сотни лент. Да и само Забродье от сезона к сезону обрастает макетами и становится музой режиссеров. Недавно отгремела в кинотеатрах «Зоя». А еще «Отчим», выдвинутые на Оскар «Туфельки» и многие другие. Супруга короля бензоколонки помогает окунуться во времена СССР. Семейный подряд – это сила.

Анастасия Макеева:

На Волге можно кружок-другой по Забродью намотать?

Катерина Цитович, хозяйка музея-усадьбы:

Да, там такого цвета морской волны идет по документам. Еще, как сейчас модно пошло, это советские фотосессии, платья в горошек, цветочки-корзиночки. Хотим из этого дома сделать музей СССР, который будет охватывать этот период и показывать, как жили люди, чем пользовались, на чем ездили. Что удивительно, часть экспозиций нам просто привозят, дарят бабушки. Деревенских люксов хватает. Автодом для путешественников. Сеновал с проектором. Экзотическая яранга по следам бурятов. Но самое главное – аутентичные забродские хатки, в которые выросло не одно поколение. Апартаменты символично величают в честь хозяев – домик Сони, Рыгора, Паши. Колорит и рождественскую сказку можно прочувствовать с крылечка. Бабушкины интерьеры – просто загляденье.

Катерина Цитович:

Это маленький домик на двоих, очень компактный, уютный, но здесь фишка в том, что выход прямо в поле, безумно красивые, с одной стороны, закаты, с другой стороны – рассветы. И очень наши гости любят, когда утром их будят барашки.

Тексели в студию. Милашки-кучеряшки и братья-кролики отлично вписались в подворье белорусской хатки. Вот вам контактный зоопарк и терапия. Катерина Цитович:

Это умнейшие животные, выходят на пастбище сами, пьют сами. И, что интересно, летом как по часам именно в 6:45 они приходят домой. Бывший дом Юзука – сердце усадьбы. Здесь рассказывают о традициях предков. За 150 лет эти стены повидали немало. Все предметы оригинальные и как нити связывают с прошлым.

Катерина Цитович:

Вот такая сумочка для молока, не было пластмассовых контейнеров и не в чем было носить с собой на поле молоко или воду, делали из бересты. За счет того, что это натуральный материал, молоко не кисло. Анастасия Макеева:

Топить баню в былые времена было больно дорого, потому что не каждый мог позволить себе столько дров. Поэтому мылись в печке. После того как все приготовили, выгребали уголь и залазили внутрь, проводили банные процедуры. Туристам подфортило больше. Поддать парку они могут в 200-летней баньке на берегу студеной Нарочанки. Барыню чудом сохранили для потомков. Вросла немного в землю и поседела, но ох как хороша.

Катерина Цитович:

Раньше она была по-черному, не было дымохода. Сейчас мы ее отреставрировали, и там нормальный камин, она сейчас как традиционная баня. Но сохраняет атмосферу за счет того, что дерево очень старое. Анастасия Макеева:

Скольких людей она видела. Катерина Цитович:

Все режиссеры, что у нас снимали фильмы, здесь перепарились. Она очень классная.