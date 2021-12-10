«Будет расценено как взятка». Можно ли дарить учителям дорогие подарки на праздники?

Сборы на шторы, ремонт, интерактивные доски, воду. Пожалуй, каждый родитель сталкивался с такими школьными нуждами. Как известно, в Республике Беларусь дошкольное и школьное образование бесплатные. На что же тогда действительно стоит сдавать деньги?

Александр Костюкевич, юрист:

Дети должны жить в нормальных условиях, то есть нужно покупать питьевую воду, стаканчики, туалетную бумагу, какие-то принадлежности, на которые бюджетное финансирование не распространяется. Соответственно, мы должны понимать, что создаются родительские комитеты в детских садах или школах. И уже родители сами решают, собирают определенный объем денежных средств для каких-то текущих трат. Конечно, и на поздравление учителей.

На личное, на мелочи для комфорта собственных детей собирает родительский комитет класса. А вот инициаторами сбора денег на крупные нужды выступают попечительский совет и родительский комитет школы. Пожертвования на ремонт следует перечислять только на расчетный счет учреждения образования. Иначе проконтролировать, куда ушли денежные средства, будет нереально.

Александр Костюкевич:

Что касается ремонта, то мы понимаем, что есть капитальный ремонт, есть текущий ремонт. Конечно, капитальный ремонт связан с какими-то большими финансовыми затратами. Что касается текущего ремонта, то какие-то денежные средства выделяются, но мы понимаем, что бюджет у нас не резиновый. Если нужно заменить линолеум или какие-то крючки в раздевалке повесить, то школа за свой счет этого делать не будет. Если родительский комитет посчитает, что нужно дверь какую-нибудь обновить, то думаю, родителям целесообразно собираться, чтобы дети в какой-то красивой обстановке учились.

Любые сборы денег в рамках школы носят только добровольный характер. Если администрация или комитеты принуждают выложить кругленькую сумму, на такую незаконную деятельность можно пожаловаться. Александр Костюкевич:

Есть районные отделы образования, которые курируют все наши учебные, дошкольные заведения, если уже какие-то вопиющие случаи, то достаточно просто обратиться в администрацию района, в отдел образования, они разберутся.

В преддверии зимних праздников актуальным остается вопрос, что же подарить учителям. Тут стоит знать грань. Основной признак презента – безвозмездность. Коробка конфет на Новый год – это знак почета и уважения. А вот сладкое накануне экзамена уже можно трактовать как взятку.

Александр Костюкевич:

Всем нужно прочитать пункт 20 Пленума Верховного Суда 26 июня 2003 года № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве». Там четко сказано, что даже должностные лица могут получать в день рождения и иные праздники подарки. Но главное, чтобы этот подарок не был связан с непосредственно выполняемой ими функцией, какими-то злоупотреблениями. Если будет установлено, что мы подарили независимо от суммы какой-то подарок, и он был подарен с целью, чтобы должностное лицо нарушило свои должностные обязанности и действовало исключительно в наших интересах, это будет расценено как взятка независимо от суммы.