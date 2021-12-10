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«Будет расценено как взятка». Можно ли дарить учителям дорогие подарки на праздники?

10 декабря 2021 10:07
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Сборы на шторы, ремонт, интерактивные доски, воду. Пожалуй, каждый родитель сталкивался с такими школьными нуждами. Как известно, в Республике Беларусь дошкольное и школьное образование бесплатные. На что же тогда действительно стоит сдавать деньги?  

«Будет расценено как взятка». Можно ли дарить учителям дорогие подарки на праздники?-1

Александр Костюкевич, юрист:  
Дети должны жить в нормальных условиях, то есть нужно покупать питьевую воду, стаканчики, туалетную бумагу, какие-то принадлежности, на которые бюджетное финансирование не распространяется. Соответственно, мы должны понимать, что создаются родительские комитеты в детских садах или школах. И уже родители сами решают, собирают определенный объем денежных средств для каких-то текущих трат. Конечно, и на поздравление учителей.  

«Будет расценено как взятка». Можно ли дарить учителям дорогие подарки на праздники?-4

На личное, на мелочи для комфорта собственных детей собирает родительский комитет класса. А вот инициаторами сбора денег на крупные нужды выступают попечительский совет и родительский комитет школы. Пожертвования на ремонт следует перечислять только на расчетный счет учреждения образования. Иначе проконтролировать, куда ушли денежные средства, будет нереально.  

«Будет расценено как взятка». Можно ли дарить учителям дорогие подарки на праздники?-7

Александр Костюкевич:  
Что касается ремонта, то мы понимаем, что есть капитальный ремонт, есть текущий ремонт. Конечно, капитальный ремонт связан с какими-то большими финансовыми затратами. Что касается текущего ремонта, то какие-то денежные средства выделяются, но мы понимаем, что бюджет у нас не резиновый. Если нужно заменить линолеум или какие-то крючки в раздевалке повесить, то школа за свой счет этого делать не будет. Если родительский комитет посчитает, что нужно дверь какую-нибудь обновить, то думаю, родителям целесообразно собираться, чтобы дети в какой-то красивой обстановке учились.  

«Будет расценено как взятка». Можно ли дарить учителям дорогие подарки на праздники?-10

Любые сборы денег в рамках школы носят только добровольный характер. Если администрация или комитеты принуждают выложить кругленькую сумму, на такую незаконную деятельность можно пожаловаться.  

Александр Костюкевич:  
Есть районные отделы образования, которые курируют все наши учебные, дошкольные заведения, если уже какие-то вопиющие случаи, то достаточно просто обратиться в администрацию района, в отдел образования, они разберутся.  

«Будет расценено как взятка». Можно ли дарить учителям дорогие подарки на праздники?-13

В преддверии зимних праздников актуальным остается вопрос, что же подарить учителям. Тут стоит знать грань. Основной признак презента – безвозмездность. Коробка конфет на Новый год – это знак почета и уважения. А вот сладкое накануне экзамена уже можно трактовать как взятку.  

«Будет расценено как взятка». Можно ли дарить учителям дорогие подарки на праздники?-16

Александр Костюкевич:  
Всем нужно прочитать пункт 20 Пленума Верховного Суда 26 июня 2003 года № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве». Там четко сказано, что даже должностные лица могут получать в день рождения и иные праздники подарки. Но главное, чтобы этот подарок не был связан с непосредственно выполняемой ими функцией, какими-то злоупотреблениями. Если будет установлено, что мы подарили независимо от суммы какой-то подарок, и он был подарен с целью, чтобы должностное лицо нарушило свои должностные обязанности и действовало исключительно в наших интересах, это будет расценено как взятка независимо от суммы.  

«Будет расценено как взятка». Можно ли дарить учителям дорогие подарки на праздники?-19

С желанием преподнести подарок подороже стоит быть аккуратным. Чересчур роскошный презент может не только поставить преподавателя в неловкое положение, но и вызвать подозрения у руководства. Учителю будет приятен любой знак внимания: будь то сладости, корзина фруктов, ежедневник или фирменная ручка. А главным подарком пусть будут искренние слова благодарности от учеников и родителей и самые добрые пожелания.  

# Закон # калейдоскоп # Александр Костюкевич # Анна Витковская # Фотофакт

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