Из одной крайности в другую. Чем 2021 год удивит Скорпионов

Год подходит к концу, наступает пора праздников и предвкушения чуда. После не самого удачного 2020-го всем хочется верить, что 2021-й не разочарует. Год пройдёт под покровительством белого металлического Быка.

Что он сулит Скорпионам?

Начало года у представителей восьмого знака Зодиака будет обычным. Ничего кардинально не изменится, разве что какие-нибудь мелочи. Так что в зимние месяцы всё будет зависеть именно от действий самих Скорпионов, поскольку звёзды не готовят никаких потрясений.

Весной будет уже веселее. Белые полосы будут чередоваться с чёрными, а настроение Скорпионов будет прыгать, как сердечный ритм офисного работника, решившего пробежать стометровку. Тут рекомендуется не забывать о мягкости по отношению к близким людям, ведь они не виноваты, что у вас что-то не получается.

Летом настроение представителей восьмого знака Зодиака нормализуется, а на смену чёрно-белым полосам придёт разнообразие событий. Начальник просит на работе задержаться и обещает повышение, давно забытый приятель приглашает отправиться с ним на острова и заняться дайвингом, бывшая девушка (бывший парень) умоляет дать второй шанс. В общем, скучать будет некогда.

Ближе к осени и концу года ситуация успокоится. Теперь Скорпионы смогут перевести дыхание и привести в порядок мысли. В это время можно заняться любимым хобби, навести дома порядок, подумать над планами на следующий год и так далее. Если давно хотели съездить в санаторий – сейчас как раз подходящее время. И обязательно хотя бы какой-нибудь мелочью порадуйте близких, они с вами за год всякого натерпелись.