Придётся полагаться только на себя. Что нужно знать Весам про 2021 год

Год подходит к концу, наступает пора праздников и предвкушения чуда. После не самого удачного 2020-го всем хочется верить, что 2021-й не разочарует. Год пройдёт под покровительством белого металлического Быка.

Что он сулит Весам?

Начало года у представителей седьмого знака Зодиака будет средненьким. Ничего особенно плохого не случится, но Весы в очередной раз убедятся, что положиться можно только на себя. Рекомендуется не спешить, лучше сначала обдумать поступок, взвесить его, а уже потом решать: надо или не надо.

Весной дела пойдут лучше. Возможны перемены на работе, это могут быть как изменение места работы или другая должность, так и новые коллеги. А вот на личном фронте без перемен: у семейных Весов всё хорошо, а у свободных интересных кандидатур на роль второй половинки не предвидится.

Летом ожидается какое-нибудь запоминающееся событие. Сложно сказать, хорошее оно будет или не совсем. Если вы давно чего-то хотели и прикладывали к этому серьёзные усилия, то сможете, наконец, добиться этого чего-то. Также в роли запоминающегося события может быть встреча с каким-нибудь невероятным человеком. Это не обязательно вторая половинка, этот человек может стать наставником или просто лучшим другом.

Самым лучшим временем года окажутся осень и зима. Вот теперь удача, наконец, начнёт улыбаться Весам. Всё, что вы делали в течение года, принесёт плоды и порадует. Если вы затевали какие-нибудь крупные проекты, то они сработают настолько хорошо, что об этом узнает едва ли не всё ваше окружение. И именно в осенние месяцы шанс встретить девушку или юношу своей мечты достигнет небывалых высот. В общем, пришло время вздохнуть с облегчением и убедиться, что все старания и труды не были напрасными.