Не потратил ни копейки. Парень сделал родителям необычный подарок, а они были только рады

Парень не знал, каким подарком можно приятно удивить родителей. В итоге юноша решил пойти по самому простому пути и не прогадал.

Пользователь TikTok под ником Wolf Duckworth время от времени публикует ролики, на кадрах которых играет на музыкальных инструментах, поёт или что-нибудь рассказывает. Большая часть видео набирает от пары тысячи до пары десятков тысяч просмотров. Но рождественский ролик посмотрели больше четырёх с половиной миллионов раз.