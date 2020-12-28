Не потратил ни копейки. Парень сделал родителям необычный подарок, а они были только рады
Парень не знал, каким подарком можно приятно удивить родителей. В итоге юноша решил пойти по самому простому пути и не прогадал.
Пользователь TikTok под ником Wolf Duckworth время от времени публикует ролики, на кадрах которых играет на музыкальных инструментах, поёт или что-нибудь рассказывает. Большая часть видео набирает от пары тысячи до пары десятков тысяч просмотров. Но рождественский ролик посмотрели больше четырёх с половиной миллионов раз.
Фото: tiktok.com/@wolf_duckworth
В этом видео Wolf Duckworth максимально драматично сбривает усы. Парень признаётся, что его мама терпеть не может его усы, поэтому его главный подарок – свежевыбритое лицо. Набравшись мужества, молодой человек взялся за бритву и совершил задуманное.
Фото: tiktok.com/@wolf_duckworth
Когда пришла мама Wolf Duckworth, она была просто в восторге. Женщина эмоциональная заверила, что с чистым лицом её сын выглядит крайне привлекательно. После этих слов мама юноши расцеловала его в щёки и заключила в объятия. А вот что подумал отец Wolf Duckworth – останется загадкой. Либо он смеялся от радости, либо злорадствовал.
Фото: tiktok.com/@wolf_duckworth
Пользователи отметили, что видео им понравилось, но парень явно переборщил с драматичностью момента. Некоторые комментаторы написали, что Wolf Duckworth пытался изобразить на лице такую скорбь, словно двухлетнюю бороду сбривал.
Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который точно знает, что такое боль. Ведь когда он выбрился и пришёл в жене, та явно не была рада чистому лицу супруга – подробнее здесь.