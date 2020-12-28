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Не потратил ни копейки. Парень сделал родителям необычный подарок, а они были только рады

28 декабря 2020 14:00
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Парень не знал, каким подарком можно приятно удивить родителей. В итоге юноша решил пойти по самому простому пути и не прогадал. 

Пользователь TikTok под ником Wolf Duckworth время от времени публикует ролики, на кадрах которых играет на музыкальных инструментах, поёт или что-нибудь рассказывает. Большая часть видео набирает от пары тысячи до пары десятков тысяч просмотров. Но рождественский ролик посмотрели больше четырёх с половиной миллионов раз. 

Не потратил ни копейки. Парень сделал родителям необычный подарок, а они были только рады-1

Фото: tiktok.com/@wolf_duckworth 

В этом видео Wolf Duckworth максимально драматично сбривает усы. Парень признаётся, что его мама терпеть не может его усы, поэтому его главный подарок – свежевыбритое лицо. Набравшись мужества, молодой человек взялся за бритву и совершил задуманное. 

Не потратил ни копейки. Парень сделал родителям необычный подарок, а они были только рады-4

Фото: tiktok.com/@wolf_duckworth 

Когда пришла мама Wolf Duckworth, она была просто в восторге. Женщина эмоциональная заверила, что с чистым лицом её сын выглядит крайне привлекательно. После этих слов мама юноши расцеловала его в щёки и заключила в объятия. А вот что подумал отец Wolf Duckworth – останется загадкой. Либо он смеялся от радости, либо злорадствовал. 

Не потратил ни копейки. Парень сделал родителям необычный подарок, а они были только рады-7

Фото: tiktok.com/@wolf_duckworth 

Пользователи отметили, что видео им понравилось, но парень явно переборщил с драматичностью момента. Некоторые комментаторы написали, что Wolf Duckworth пытался изобразить на лице такую скорбь, словно двухлетнюю бороду сбривал. 

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который точно знает, что такое боль. Ведь когда он выбрился и пришёл в жене, та явно не была рада чистому лицу супруга – подробнее здесь

# Курьезы # калейдоскоп # Видеофакт

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