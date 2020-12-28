Не нужно даже намёка. Дети поделились забавными примерами родительской любви

Полгода назад пользовательница Twitter под ником MissB-NQT сказала при своей маме следующие слова: «Пчёлки милые, не так ли?» Последствия этого неосторожного высказывания девушка продемонстрировала на фотографии.

MissB-NQT добавила, что она очень любит свою маму и ей нравятся все эти подарки. К тому же, в жизни девушки было по-настоящему страшное событие. Однажды при маме она купила зонт с леопардовым принтом и сказала: «Круто». О том, что произошло дальше, MissB-NQT предпочла умолчать.

Пользователи Twitter с пониманием отнеслись к ситуации девушки и показали, как на случайно сказанные фразы реагировали их родители.