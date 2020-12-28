Прямой эфир

Не нужно даже намёка. Дети поделились забавными примерами родительской любви

28 декабря 2020 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушка рассказала о курьёзной ситуации, связанной с мамой. Женщина слишком бурно отреагировала на случайные слова дочери. 

Полгода назад пользовательница Twitter под ником MissB-NQT сказала при своей маме следующие слова: «Пчёлки милые, не так ли?» Последствия этого неосторожного высказывания девушка продемонстрировала на фотографии. 

Не нужно даже намёка. Дети поделились забавными примерами родительской любви -1

Фото: twitter.com/BickertonMiss 

MissB-NQT добавила, что она очень любит свою маму и ей нравятся все эти подарки. К тому же, в жизни девушки было по-настоящему страшное событие. Однажды при маме она купила зонт с леопардовым принтом и сказала: «Круто». О том, что произошло дальше, MissB-NQT предпочла умолчать. 

Пользователи Twitter с пониманием отнеслись к ситуации девушки и показали, как на случайно сказанные фразы реагировали их родители. 

Не нужно даже намёка. Дети поделились забавными примерами родительской любви -4

Фото: twitter.com/LoriB071 

Не нужно даже намёка. Дети поделились забавными примерами родительской любви -6

Фото: twitter.com/charityclough 

Не нужно даже намёка. Дети поделились забавными примерами родительской любви -8

Фото: twitter.com/padrenurgle 

Не нужно даже намёка. Дети поделились забавными примерами родительской любви -10

Фото: twitter.com/gleeebeauty 

Не нужно даже намёка. Дети поделились забавными примерами родительской любви -12

Фото: twitter.com/feelinpeachy_B 

Не нужно даже намёка. Дети поделились забавными примерами родительской любви -14

Фото: twitter.com/melissaspiffy 

Кстати, мамы ещё и не так могут удивлять своих детей. Даже после 40 лет они выглядят настолько привлекательно, что могут увести у дочек парней (здесь подробнее). 

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Актриса Алиса Фрейндлих доставлена в больницу
28 декабря 2020 09:43

Актриса Алиса Фрейндлих доставлена в больницу

Какую причёску сделать на Новый год? Показываем четыре необычных варианта
28 декабря 2020 07:41

Какую причёску сделать на Новый год? Показываем четыре необычных варианта

Парень увидел в магазине фартук и захотел вспомнить детство. Понадобились сёстры и кастрюля
28 декабря 2020 07:32

Парень увидел в магазине фартук и захотел вспомнить детство. Понадобились сёстры и кастрюля