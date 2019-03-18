Из Госдумы – в дизайнеры фарфоровых украшений: «Супруг сказал, что если у меня ничего не получится, он сожжёт меня в этой печи»

Сквозь тернии к звёздам – про Ольгу Анашкину. Девушка работала помощником депутата в Госдуме в Москве, а затем вышла замуж, переехала в Минск и стала дизайнером украшений. Сегодня её серьги и кулоны заказывают в Европе, Новой Зеландии и Америке. А зарплата даже выше. Но путь к белому золоту оказался непростым. Строптивый фарфор проверил на прочность всю семью.

Ольга Анашкина, дизайнер украшений:

Было много неудачных экспериментов, когда открывала печь и оказывалось, что партия полностью бракована. Я не могла ввезти печь. Нас развернули на таможне, заставили платить за неё сборы, и супруг тогда сказал, что если у меня ничего не получится, он, наверное, сожжёт меня в этой печи.

Теперь перед каждым обжигом перекрещивает украшения. К слову, мастеров, которые льют бисквитный фарфор в гипсовую форму всего несколько в мире. Этот материал без примеси шамотных элементов, чистый и хрупкий, поэтому очень сложный в обработке. Зато нежный, звонкий и невероятно солнечный.

Ольга Анашкина:

Чтобы загрузить два огнеупорных диска в печь, нужно три месяца. После первого обжига мы отбраковываем часть, потому что что-то может быть с трещиной. После уже обжига второго наносятся драгоценные металлы. И вот так вот выглядят украшения после окончательного третьего обжига.

Серьги и кулоны напоминают скульптуры в миниатюре. За каждой – особая энергетика и свой характер. Так, на эти цветы дизайнера вдохновила лавстори Барбары Радзивилл и Сигизмунда Августа. Разглядеть душу красавицы, опережавшей своё время, можно в самой сердцевине. Белоснежный, васильковый и чёрный фарфор Ольга принципиально не покрывает цветной глазурью, чтобы дышала настоящая фактура.

Ольга Анашкина:

Моя визитная карточка – спящие принцессы. Есть ракушки, есть морские коньки, короны, жемчуг. Мне очень помогает мое образование рекламиста-пиарщика, потому что на сегодняшний день мало быть просто творческим, нужно уметь это продавать.

За любимым делом Ольга проводит сутки напролёт. Расписывает подвески золотом, добавляет сияния фианитами. Идеи ищет в путешествиях и музеях. Любовь к искусству привили родители, и сегодня ювелир передает её своей маленькой дочке. Именно она вдохновила на творчество. В декретном отпуске мама увлеклась валянием, затем и полимерной глиной. К слову, это ещё одна отдушина дизайнера. Эти букеты кажутся живыми.

Ольга Анашкина:

Если говорить про Древний Китай, то считалось, настоящим керамистом может быть человек только в пятом поколении, а мне понадобилось два года. Я считаю, что я ещё только в начале пути. Я хочу попробовать сделать скульптуры или цветы.