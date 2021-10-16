Это спасёт ваши глаза. Советы, которые помогут сохранить качество вашего зрения
В современном мире мы часто вынуждены взаимодействовать с компьютерами, смартфонами или другими гаджетами, помогающими нам комфортно и полноценно работать. В таких условиях наши глаза постоянно находятся в напряжении, вследствие чего может ухудшаться зрение. Поэтому мы подготовили несколько советов, которые защитят ваши глаза от переутомления.
Снижение нагрузки
Глазные мышцы, как и любые другие, устают и болят от сильного напряжения. Чтобы поддерживать своё зрение в норме, необходимо устраивать перерывы при работе за компьютером. И делать это нужно с периодичностью в 20 минут. Если вы любите подолгу проводить своё свободное время за смартфоном, то стоит снижать яркость на устройстве. Это уменьшает общую усталость глаз.
Комплекс упражнений
Упражнения можно выполнять как для лечения, так и для профилактики зрительных функций. Разновидностей таких процедур существует огромное количество. Вот некоторые из них:
«Концентрация внимания». Для выполнения этого упражнения необходимо взять карандаш и поднести его на уровень глаз. Позже сфокусируйте свой взгляд на его кончике и двигайте рукой, внимательно следя за предметом.
«Круговое движение». Выберите для себя комфортную позу, расслабьтесь, мысленно представьте большой круг и начинайте водить глазами вдоль его контура.
«Дистанционное внимание». Здесь необходимо посмотреть в окно, меняя предметы фокусировки: сначала то, что находится вдалеке на улице, а позже – на стекло или раму.
Питание
Витамины группы А и жирные омега-кислоты благоприятно влияют на качество нашего зрения. Поэтому внедрение в свой рацион творога, рыбы, орехов или любых овощей жёлто-оранжевого цвета поможет поддерживать здоровье глаз.
Режим дня
Сон – это время, за которое организм и тело человека восстанавливаются. Поэтому для поддержания нормального уровня зрения необходимо спать около восьми часов в день, давая глазам время на полноценный отдых.
Использование солнцезащитных очков
Наш зрительный аппарат весьма восприимчив к излишнему ультрафиолету. Чтобы защитить свои глаза от попадания вредных лучей, необходимо пользоваться солнцезащитными очками.
Устранить проблемы со зрением также способна лазерная коррекция. Узнать подробнее об этой процедуре вы можете здесь.