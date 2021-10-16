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Это спасёт ваши глаза. Советы, которые помогут сохранить качество вашего зрения

16 октября 2021 18:19
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В современном мире мы часто вынуждены взаимодействовать с компьютерами, смартфонами или другими гаджетами, помогающими нам комфортно и полноценно работать. В таких условиях наши глаза постоянно находятся в напряжении, вследствие чего может ухудшаться зрение. Поэтому мы подготовили несколько советов, которые защитят ваши глаза от переутомления.

Это спасёт ваши глаза. Советы, которые помогут сохранить качество вашего зрения-1

Фото: pixabay.com

Снижение нагрузки

Глазные мышцы, как и любые другие, устают и болят от сильного напряжения. Чтобы поддерживать своё зрение в норме, необходимо устраивать перерывы при работе за компьютером. И делать это нужно с периодичностью в 20 минут. Если вы любите подолгу проводить своё свободное время за смартфоном, то стоит снижать яркость на устройстве. Это уменьшает общую усталость глаз.

Это спасёт ваши глаза. Советы, которые помогут сохранить качество вашего зрения-4

Фото: pixabay.com

Комплекс упражнений

Упражнения можно выполнять как для лечения, так и для профилактики зрительных функций. Разновидностей таких процедур существует огромное количество. Вот некоторые из них:

«Концентрация внимания». Для выполнения этого упражнения необходимо взять карандаш и поднести его на уровень глаз. Позже сфокусируйте свой взгляд на его кончике и двигайте рукой, внимательно следя за предметом.

«Круговое движение». Выберите для себя комфортную позу, расслабьтесь, мысленно представьте большой круг и начинайте водить глазами вдоль его контура.

«Дистанционное внимание». Здесь необходимо посмотреть в окно, меняя предметы фокусировки: сначала то, что находится вдалеке на улице, а позже – на стекло или раму.

Это спасёт ваши глаза. Советы, которые помогут сохранить качество вашего зрения-7

Фото: pixabay.com

Питание

Витамины группы А и жирные омега-кислоты благоприятно влияют на качество нашего зрения. Поэтому внедрение в свой рацион творога, рыбы, орехов или любых овощей жёлто-оранжевого цвета поможет поддерживать здоровье глаз.

Это спасёт ваши глаза. Советы, которые помогут сохранить качество вашего зрения-10

Фото: pixabay.com

Режим дня

Сон – это время, за которое организм и тело человека восстанавливаются. Поэтому для поддержания нормального уровня зрения необходимо спать около восьми часов в день, давая глазам время на полноценный отдых.

Это спасёт ваши глаза. Советы, которые помогут сохранить качество вашего зрения-13

Фото: pixabay.com

Использование солнцезащитных очков

Наш зрительный аппарат весьма восприимчив к излишнему ультрафиолету. Чтобы защитить свои глаза от попадания вредных лучей, необходимо пользоваться солнцезащитными очками.

Это спасёт ваши глаза. Советы, которые помогут сохранить качество вашего зрения-16

Фото: pixabay.com

Устранить проблемы со зрением также способна лазерная коррекция. Узнать подробнее об этой процедуре вы можете здесь.

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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