Это спасёт ваши глаза. Советы, которые помогут сохранить качество вашего зрения

В современном мире мы часто вынуждены взаимодействовать с компьютерами, смартфонами или другими гаджетами, помогающими нам комфортно и полноценно работать. В таких условиях наши глаза постоянно находятся в напряжении, вследствие чего может ухудшаться зрение. Поэтому мы подготовили несколько советов, которые защитят ваши глаза от переутомления.

Глазные мышцы, как и любые другие, устают и болят от сильного напряжения. Чтобы поддерживать своё зрение в норме, необходимо устраивать перерывы при работе за компьютером. И делать это нужно с периодичностью в 20 минут. Если вы любите подолгу проводить своё свободное время за смартфоном, то стоит снижать яркость на устройстве. Это уменьшает общую усталость глаз.

Комплекс упражнений

Упражнения можно выполнять как для лечения, так и для профилактики зрительных функций. Разновидностей таких процедур существует огромное количество. Вот некоторые из них:

«Концентрация внимания». Для выполнения этого упражнения необходимо взять карандаш и поднести его на уровень глаз. Позже сфокусируйте свой взгляд на его кончике и двигайте рукой, внимательно следя за предметом.

«Круговое движение». Выберите для себя комфортную позу, расслабьтесь, мысленно представьте большой круг и начинайте водить глазами вдоль его контура.

«Дистанционное внимание». Здесь необходимо посмотреть в окно, меняя предметы фокусировки: сначала то, что находится вдалеке на улице, а позже – на стекло или раму.