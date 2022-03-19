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Из банкира в садовника. Уставший от переработок мужчина стал ухаживать за садом и понял, что это его призвание

19 марта 2022 11:36
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Порой люди понимают своё предназначение в жизни только после того, как пройдут долгий путь становления. Например, успешный банкир решил создать цветочный магазин и стал счастливым человеком.  

Как рассказало издание Daily Mirror, Джеймс Фолджер часто задерживался на работе, а порой трудился сутками напролёт, полностью забывая про отдых.  

«Я часто работал всю ночь до раннего утра, и в некоторых случаях мне даже приходилось вызывать такси домой, просить водителя подождать снаружи, пока я приму душ и переоденусь только для того, чтобы сразу вернуться в такси и снова работать», – рассказал мужчина.  

Из банкира в садовника. Уставший от переработок мужчина стал ухаживать за садом и понял, что это его призвание-1

Фото: pixabay.com  

Однако всё изменилось во время отпуска. Три месяца Джеймс отдыхал на природе, после чего понял: растения – дело всей его жизни. Поэтому после отпуска Фолджер занялся созданием интернет-магазина.  

Из банкира в садовника. Уставший от переработок мужчина стал ухаживать за садом и понял, что это его призвание-4

Фото: thestem.co.uk  

Изначально мужчине с его командой было сложно, поскольку начать бизнес с нуля – задача не из простых. Например, некоторые товары хранились в доме начинающего предпринимателя, поскольку не было финансов оборудовать специальное здание. Однако позже Джеймсу удалось привлечь инвесторов, после чего был открыт первый склад.  

Сейчас интернет-магазин мужчины набирает популярность. Особенным спросом он пользуется зимой, когда тысячи ёлок раскупаются перед рождественскими праздниками. Однако Фолджер уверен: дальше – больше.  

Из банкира в садовника. Уставший от переработок мужчина стал ухаживать за садом и понял, что это его призвание-7

Фото: thestem.co.uk  

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая нашла своё призвание не менее странным способом. Она рассталась с парнем и стала проводить терапии обнимашек – подробности здесь.  

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

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