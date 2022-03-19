Из банкира в садовника. Уставший от переработок мужчина стал ухаживать за садом и понял, что это его призвание

Порой люди понимают своё предназначение в жизни только после того, как пройдут долгий путь становления. Например, успешный банкир решил создать цветочный магазин и стал счастливым человеком.

Как рассказало издание Daily Mirror, Джеймс Фолджер часто задерживался на работе, а порой трудился сутками напролёт, полностью забывая про отдых.

«Я часто работал всю ночь до раннего утра, и в некоторых случаях мне даже приходилось вызывать такси домой, просить водителя подождать снаружи, пока я приму душ и переоденусь только для того, чтобы сразу вернуться в такси и снова работать», – рассказал мужчина.