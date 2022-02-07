Её профессия – обнимать людей. Как девушка рассталась с парнем и придумала новый способ заработка
Объятия – одна из форм проявления любви и нежности. Они помогают нам в тяжёлую минуту, успокаивают во время отчаяния и просто делают приятно. Однако не у каждого есть такой человек, который в любой момент сможет обнять и оказать должное внимание. Поэтому для избавления людей от дефицита обнимашек девушка решила сделать это своей профессией.
Как сообщает издание Metro, свою карьеру в такой терапии Кристина Линк начала в 2019 году. Именно в это время она рассталась с парнем и была в сильной апатии. Позже девушка решила, что, наверное, у многих наступает такой момент, когда хочется обняться, но не с кем.
«Во время объятий выделяется гормон любви, окситоцин, который, как известно, помогает справиться с одиночеством, тревогой и депрессией. Исследования показывают, что для его выработки необходимо, чтобы объятия длились не менее 20 секунд, но обычно люди обнимаются всего несколько секунд, поэтому они никогда не испытывают полного эффекта», – рассказала Кристина.
Вся «тактильная» терапия состоит не только из объятий, но также из поглаживаний по голове и держания за руки. Девушка считает, что таким образом другой человек получает максимальное количество пользы от её сеанса. Также она старается уважительно относиться к чужим границам, поэтому до начала процедуры клиент рассказывает, какие действия Линк могут его задеть.
Особенную популярность процедуры получили во время пандемии, когда каждый страдал от нехватки физического контакта. Также девушка поделилась, что на приём в основном приходят одинокие люди, но иногда случается принимать и человека, который состоит в отношениях, где другой партнёр нетактильный и не может часто обнимать своего возлюбленного.
Однако и в такой профессии есть подводные камни. После каждого сеанса девушка опасается, что благодарность клиента за поддержку в трудную минуту может перерасти в романтические чувства. Поэтому Линк не хочет, чтобы у неё появлялись постоянные посетители. Ведь у девушки уже есть молодой человек, который поддерживает её в выбранной профессии.
За полный сеанс, который обычно длится около трёх часов, девушка зарабатывает около 230 долларов. Она считает, что такой прайс достаточно демократичный, поскольку другие подобные терапевты за услуги берут намного больше.
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