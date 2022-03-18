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Разница между этими фотографиями – 20 лет и 61 килограмм. Девушка решила похудеть, чтобы надеть платье мечты

18 марта 2022 08:38
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Женщина решила повторить свою свадьбу, сбросив при этом 61 килограмм. Целью преображения стало платье мечты.  

Как рассказало издание Metro, Кристина с детства страдала от избыточного веса. Из-за этого она часто получала в свой адрес насмешки от ровесников. Однако всё изменилось, когда 18-летняя девушка повстречала своего избранника Дерека. Юноша доказал Кристине, что любви достоин каждый человек, независимо от его параметров.  

Разница между этими фотографиями – 20 лет и 61 килограмм. Девушка решила похудеть, чтобы надеть платье мечты-1

Фото: Christina Jordan/Caters News и Vanessa Siler Photography/Caters News

Однако свадьба прошла не очень удачно. Всё из-за того, что невесте было трудно найти подходящее платье, поэтому пришлось надеть не то, что нравилось, а то, что было впору. Но её избранника это никак не смутило.  

«Когда я встретила своего лучшего друга, ставшего моим мужем, он помог мне понять, что я красива и достойна любви», – поделилась Кристина.  

Однако спустя 20 лет пара решила повторить торжество. Девушка поставила для себя лишь одну цель: похудеть настолько, чтобы платье её мечты было впору. Кристина регулярно занималась спортом и придерживалась правильного питания. Результаты не заставили себя долго ждать. До праздника девушка смогла похудеть на 61 килограмм.  

Разница между этими фотографиями – 20 лет и 61 килограмм. Девушка решила похудеть, чтобы надеть платье мечты-4

Фото: instagram.com/fitbodyweightloss

Также за это время Кристина изучила многие тонкости правильного питания, благодаря чему она стала сертифицированным диетологом. Сейчас девушка помогает людям, которые страдают от избыточного веса, привести себя в форму и не навредить при этом здоровью.  

Кстати, недавно мы рассказывали о девушке, которой удалось похудеть на 59 килограммов. Причиной такого преображения стала обычная экскурсия – подробности здесь.

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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