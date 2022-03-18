Разница между этими фотографиями – 20 лет и 61 килограмм. Девушка решила похудеть, чтобы надеть платье мечты

Как рассказало издание Metro, Кристина с детства страдала от избыточного веса. Из-за этого она часто получала в свой адрес насмешки от ровесников. Однако всё изменилось, когда 18-летняя девушка повстречала своего избранника Дерека. Юноша доказал Кристине, что любви достоин каждый человек, независимо от его параметров.

Однако свадьба прошла не очень удачно. Всё из-за того, что невесте было трудно найти подходящее платье, поэтому пришлось надеть не то, что нравилось, а то, что было впору. Но её избранника это никак не смутило.

«Когда я встретила своего лучшего друга, ставшего моим мужем, он помог мне понять, что я красива и достойна любви», – поделилась Кристина.

Однако спустя 20 лет пара решила повторить торжество. Девушка поставила для себя лишь одну цель: похудеть настолько, чтобы платье её мечты было впору. Кристина регулярно занималась спортом и придерживалась правильного питания. Результаты не заставили себя долго ждать. До праздника девушка смогла похудеть на 61 килограмм.