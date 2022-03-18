Так любовь всё-таки существует? Как миллионер не верил в чувства, а потом женился

Порой наши же слова позже действуют против нас. Например, трижды разведённый миллионер считал, что любовь – это удел бедняков, а сейчас сам же сделал предложение избраннице.

Как рассказало издание Daily Mirror, 51-летний бизнесмен, который разработал приложение для знакомств, считал, что искренности в отношениях не бывает. Однако позже Брэндон Уэйд в своей же программе нашёл новую пассию.