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Так любовь всё-таки существует? Как миллионер не верил в чувства, а потом женился

18 марта 2022 08:14
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Порой наши же слова позже действуют против нас. Например, трижды разведённый миллионер считал, что любовь – это удел бедняков, а сейчас сам же сделал предложение избраннице.  

Как рассказало издание Daily Mirror, 51-летний бизнесмен, который разработал приложение для знакомств, считал, что искренности в отношениях не бывает. Однако позже Брэндон Уэйд в своей же программе нашёл новую пассию.  

Так любовь всё-таки существует? Как миллионер не верил в чувства, а потом женился -1

Фото: PA Real Life

Мужчина поделился, что изначально ни он, ни его невеста не хотели заводить семью. Однако их встреча полностью изменила мышление друг друга. Брэндон признался, что 21-летняя Дана Роузволл показала ему, что такое настоящая любовь.  

Так любовь всё-таки существует? Как миллионер не верил в чувства, а потом женился -4

Фото: PA Real Life

Пара настолько уверена в своих отношениях, что решила лишить себя права на развод, подписав специальный контракт. Само торжество влюблённые планируют провести где-то на природе.  

Однако не все мужчины женятся из-за большой любви. Например, кто-то находит себе жён, чтобы жить за их счёт, – подробности здесь.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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