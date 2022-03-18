Так любовь всё-таки существует? Как миллионер не верил в чувства, а потом женился

Порой наши же слова позже действуют против нас. Например, трижды разведённый миллионер считал, что любовь – это удел бедняков, а сейчас сам же сделал предложение избраннице.
Как рассказало издание Daily Mirror, 51-летний бизнесмен, который разработал приложение для знакомств, считал, что искренности в отношениях не бывает. Однако позже Брэндон Уэйд в своей же программе нашёл новую пассию.
Мужчина поделился, что изначально ни он, ни его невеста не хотели заводить семью. Однако их встреча полностью изменила мышление друг друга. Брэндон признался, что 21-летняя Дана Роузволл показала ему, что такое настоящая любовь.
Пара настолько уверена в своих отношениях, что решила лишить себя права на развод, подписав специальный контракт. Само торжество влюблённые планируют провести где-то на природе.
Однако не все мужчины женятся из-за большой любви. Например, кто-то находит себе жён, чтобы жить за их счёт, – подробности здесь.