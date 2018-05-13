«Взрывная победа Нетты». «Евровидение-2019» пройдёт в Иерусалиме

Новости Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил певицу Нетту Барзилай с победой на «Евровидении-2018». Он добавил, что международный песенный конкурс в следующем году состоится в Иерусалиме.

Фото: eurovision.tv

«Нетта, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году – в Иерусалиме!», – написал Нетаньяху на своей странице в Twitter.

Фото: eurovision.tv

Также, выступая на заседании кабмина, премьер-министр ещё раз порадовался победе представительницы Израиля. «В эти дни Иерусалим благословлён многими дарами. Ещё один мы получили минувшей ночью с блестящей и взрывной победой Нетты», – отметил Нетаньяху.

Фото: eurovision.tv