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«Взрывная победа Нетты». «Евровидение-2019» пройдёт в Иерусалиме

13 мая 2018 14:58
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Новости Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил певицу Нетту Барзилай с победой на «Евровидении-2018». Он добавил, что международный песенный конкурс в следующем году состоится в Иерусалиме.  

«Взрывная победа Нетты». «Евровидение-2019» пройдёт в Иерусалиме-1

Фото: eurovision.tv  

«Нетта, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году – в Иерусалиме!», – написал Нетаньяху на своей странице в Twitter.  

«Взрывная победа Нетты». «Евровидение-2019» пройдёт в Иерусалиме-4

Фото: eurovision.tv  

Также, выступая на заседании кабмина, премьер-министр ещё раз порадовался победе представительницы Израиля.  

«В эти дни Иерусалим благословлён многими дарами. Ещё один мы получили минувшей ночью с блестящей и взрывной победой Нетты», – отметил Нетаньяху.  

«Взрывная победа Нетты». «Евровидение-2019» пройдёт в Иерусалиме-7

Фото: eurovision.tv  

Напомним, в ночь на 13 мая прошёл финал «Евровидения-2018». Победу в песенном конкурсе с композицией «Toy» одержала израильская певица Нетта Барзилай.  

Девушка набрала 529 баллов – подробности здесь.  

# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Нетта Барзилай # Биньямин Нетаньяху

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