Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш
Певица Анжелика Агурбаш принимает поздравления с 50-летним юбилеем. Сейчас артистку знают и любят тысячи фанатов, многие восхищаются её музыкой и юной внешностью.
Однако мало кто помнит, что Агурбаш начинала карьеру как Лика Ялинская. Мы решили вернуться к тем временам и нашли несколько интересных фотографий.
Будущая певица родилась в Минске 17 мая 1970 года.
Фото: angelicaagurbash.com
В 15 лет Анжелика получила роль в фильме «Экзамен для директора».
Фото: angelicaagurbash.com
В 18 лет Лика Ялинская победила в конкурсе красоты «Мінская прыгажуня».
Фото: angelicaagurbash.com
В 21 год певица получила титул «Мисс Фото СССР».
Фото: angelicaagurbash.com
На протяжении 5 лет (1990-1995 года) была солисткой ансамбля «Верасы».
Фото: angelicaagurbash.com
Затем Ялинская занялась сольной карьерой.
Фото: angelicaagurbash.com
В 32 года Анжелика вышла замуж за российского предпринимателя Николая Агурбаша, который стал её продюсером.
Фото: angelicaagurbash.com
И, наконец, в 35 лет исполнительница представила Беларусь на международном конкурсе «Евровидение-2005». Анжелика Агурбаш выступила с песней «Love me tonight». Кстати, в команде артистки был Филипп Киркоров.
Фото: instagram.com/angelicaagurbash
Дальнейший карьерный путь певицы хорошо известен. Сейчас артистке уже 50 лет, на её страничку в Instagram подписаны 116 тысяч пользователей, а клипы Анжелики набирают на YouTube миллионы просмотров. Агурбаш воспитывает дочь и двух сыновей.
Фото: instagram.com/angelicaagurbash
Кстати, белорусская сцена не единожды становилась стартовой площадкой для будущих звёзд. Напомним, 27 лет назад Таисия Повалий выступила на фестивале «Славянский базар» в Витебске.
Как артистка выглядела в далёком 1993 году – смотрите здесь.