Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш

Певица Анжелика Агурбаш принимает поздравления с 50-летним юбилеем. Сейчас артистку знают и любят тысячи фанатов, многие восхищаются её музыкой и юной внешностью. Однако мало кто помнит, что Агурбаш начинала карьеру как Лика Ялинская. Мы решили вернуться к тем временам и нашли несколько интересных фотографий. Будущая певица родилась в Минске 17 мая 1970 года.

Фото: angelicaagurbash.com

В 15 лет Анжелика получила роль в фильме «Экзамен для директора».

Фото: angelicaagurbash.com

В 18 лет Лика Ялинская победила в конкурсе красоты «Мінская прыгажуня».

Фото: angelicaagurbash.com

В 21 год певица получила титул «Мисс Фото СССР».

Фото: angelicaagurbash.com

На протяжении 5 лет (1990-1995 года) была солисткой ансамбля «Верасы».

Фото: angelicaagurbash.com

Затем Ялинская занялась сольной карьерой.

Фото: angelicaagurbash.com

В 32 года Анжелика вышла замуж за российского предпринимателя Николая Агурбаша, который стал её продюсером.

Фото: angelicaagurbash.com

И, наконец, в 35 лет исполнительница представила Беларусь на международном конкурсе «Евровидение-2005». Анжелика Агурбаш выступила с песней «Love me tonight». Кстати, в команде артистки был Филипп Киркоров.

Фото: instagram.com/angelicaagurbash

Дальнейший карьерный путь певицы хорошо известен. Сейчас артистке уже 50 лет, на её страничку в Instagram подписаны 116 тысяч пользователей, а клипы Анжелики набирают на YouTube миллионы просмотров. Агурбаш воспитывает дочь и двух сыновей.

Фото: instagram.com/angelicaagurbash