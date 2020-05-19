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Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш

19 мая 2020 13:58
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Певица Анжелика Агурбаш принимает поздравления с 50-летним юбилеем. Сейчас артистку знают и любят тысячи фанатов, многие восхищаются её музыкой и юной внешностью. 

Однако мало кто помнит, что Агурбаш начинала карьеру как Лика Ялинская. Мы решили вернуться к тем временам и нашли несколько интересных фотографий. 

Будущая певица родилась в Минске 17 мая 1970 года. 

Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш-1

Фото: angelicaagurbash.com 

В 15 лет Анжелика получила роль в фильме «Экзамен для директора». 

Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш-4

Фото: angelicaagurbash.com 

В 18 лет Лика Ялинская победила в конкурсе красоты «Мінская прыгажуня». 

Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш-7

Фото: angelicaagurbash.com 

В 21 год певица получила титул «Мисс Фото СССР». 

Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш-10

Фото: angelicaagurbash.com 

На протяжении 5 лет (1990-1995 года) была солисткой ансамбля «Верасы». 

Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш-13

Фото: angelicaagurbash.com 

Затем Ялинская занялась сольной карьерой. 

Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш-16

Фото: angelicaagurbash.com 

В 32 года Анжелика вышла замуж за российского предпринимателя Николая Агурбаша, который стал её продюсером. 

Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш-19

Фото: angelicaagurbash.com 

И, наконец, в 35 лет исполнительница представила Беларусь на международном конкурсе «Евровидение-2005». Анжелика Агурбаш выступила с песней «Love me tonight». Кстати, в команде артистки был Филипп Киркоров. 

Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш-22

Фото: instagram.com/angelicaagurbash 

Дальнейший карьерный путь певицы хорошо известен. Сейчас артистке уже 50 лет, на её страничку в Instagram подписаны 116 тысяч пользователей, а клипы Анжелики набирают на YouTube миллионы просмотров. Агурбаш воспитывает дочь и двух сыновей. 

Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш-25

Фото: instagram.com/angelicaagurbash 

Кстати, белорусская сцена не единожды становилась стартовой площадкой для будущих звёзд. Напомним, 27 лет назад Таисия Повалий выступила на фестивале «Славянский базар» в Витебске. 

Как артистка выглядела в далёком 1993 году – смотрите здесь

# Звезды # калейдоскоп # Анжелика Агурбаш # Филипп Киркоров # Фотофакт

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