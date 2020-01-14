Мария Миронова впервые показала двух сыновей вместе. Их разница в возрасте – 27 лет

Снимок был опубликован в Instagram актрисы. На нем старший сын Марии – 27-летний Андрей – держит на руках младшего брата Федора, которому исполнилось три месяца.

Мария Миронова:

Братские чувства. Кто сказал, что мужчинам не свойственна нежность? Камень в их огород!

Актриса старается не афишировать личную жизнь, поэтому редко показывает публике своих детей.