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Мария Миронова впервые показала двух сыновей вместе. Их разница в возрасте – 27 лет

14 января 2020 13:32
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Новости России. Мария Миронова опубликовала трогательное фото двух сыновей.  

Снимок был опубликован в Instagram актрисы. На нем старший сын Марии – 27-летний Андрей – держит на руках младшего брата Федора, которому исполнилось три месяца.  

Мария Миронова впервые показала двух сыновей вместе. Их разница в возрасте – 27 лет -1

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress  

Мария Миронова:
Братские чувства. Кто сказал, что мужчинам не свойственна нежность? Камень в их огород!  

Актриса старается не афишировать личную жизнь, поэтому редко показывает публике своих детей.  

Мария Миронова впервые показала двух сыновей вместе. Их разница в возрасте – 27 лет -4

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress  

Младшего сына актриса родила в сентябре 2019 года в Греции, а о беременности рассказала лишь на последних месяцах – здесь подробнее.  

Мария Миронова впервые показала двух сыновей вместе. Их разница в возрасте – 27 лет -7

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress  

Старший сын актрисы пошел по стопам мамы и знаменитого дедушки Андрея Миронова и тоже стал актером.  

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