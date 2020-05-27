«Добро пожаловать». Хоккеист Александр Овечкин стал отцом во второй раз

Новости России. У хоккеиста Александра Овечкина и его супруги Анастасии родился второй сын. Об этом счастливые родители написали на своих страницах в Instagram.

«Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» – радостно поприветствовал второго сына капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».