Самая затратная ситуация – это пробки. Как сэкономить на бензине

В среднем в нашей стране автомобилисты тратят в месяц на бензин примерно 150-200 рублей. Согласитесь, сумма немаленькая. А есть ли способы сэкономить? Есть. Автоэксперт Борис Саенко знает их как минимум пять. Чтобы почувствовать экономию, одного дня мало, но мы попробуем.

Первое, самая бензинозатратная ситуация – это пробки. Что делать, если застрял, бензин почти на нуле, а до заправки еще далеко? Борис Саенко, автоэксперт:

Лучше станьте, запаркуйтесь где-нибудь, заглушите двигатель. Подождите полчаса, пробка рассосется, потом вы в свободном потоке доедете и вам хватит тогда топлива.

Больше всего ест двигатель. Есть кондиционер, фары, подогрев стекла, сидений и прочее – все это электричество, которое для потребителей из автомобиля не происходит из неоткуда. Поэтому выключаем все лишнее. Сэкономите немного, примерно поллитра, но именно они и помогут дотянуть до АЗС. Второй момент – активное вождение. Избегайте интенсивных разгонов и резких нажатий на педаль газа. Соблюдайте большую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это позволит реже пользоваться тормозной системой и снизит расход. Такой стиль езды на городских улицах сэкономит два литра бензина.

Замеряем расход 4,6, пару кругов с резким стартом и цифра меняется в большую сторону 12,8. Вывод: чем быстрее от светофора к светофору, тем меньше бензина в баке, тем чаще будем заправляться. Борис Саенко:

Многие ездят с горящими аварийными сигнализаторами на панели, что-то с машиной не так, но она вроде бы едет и мы едем. Все эти проблемы по мере их возникновения надо обязательно решать. Все это говорит о том, что автомобиль ушел в аварийный режим, а в таком режиме он не будет оптимально расходовать топливо.

Также очень часто владельцы не задумываются о тормозной системе, а ведь это не только безопасность, но и лишний расход топлива. Борис Саенко:

У 80 % автомобилей, которые эксплуатируются, подклинивает тормозная система. К сожалению, мы видим везде грязь, песок, особенно после зимы – тормозные механизмы забиваются, колодки не отходят от дисков. Мы можем даже в городе около литра тратить только на то, что у нас колодки не отошли от дисков, они нагреваются и перегреваются.

На какие только уловки не идут автовладельцы, чтобы сэкономить: уменьшают обороты двигателя, увеличивают давление в шинах. Современные заправочные станции оборудованы необходимыми системами, которые позволяют автовладельцам сберечь рубль. Наталия Черноусик, начальник отдела организации розничных продаж производителя нефтепродуктов:

На сегодня тенденция на топливном рынке изменяется. Заправка уже становится не просто подъехать и заправить свой автомобиль, но и получить целый комплекс услуг: это мойка автомобиля, подкачка шин, пылесосы. Также особую роль играют магазины при заправочных станциях, где вы можете не только выпить горячий кофе, но и перекусить.

Ассортиментная линейка горючего тоже расширяется семимильными шагами. Топливо на любой вкус и кошелек. Наталия Черноусик:

В частности появился такой бензин, как 98. 4 года назад начал выпускаться на наших заводах. Сотый бензин хоть и небольшую долю занимает, но тем не менее есть любители скоростной езды.

А на трассе, кстати, поможет сэкономить скорость. 90 км/ч – в таком режиме аппетит у автомобиля скромнее и поездка не бьет по вашему карману. А вот еще пару советов от эксперта. Борис Саенко:

Примерно так должен выглядеть багажник автомобиля, на котором пытаются экономить топливо, он пустой. Поэтому подойдите к багажнику и наведите там порядок. Наводится порядок следующим образом: берете вещь, если вы задумались: нужна она вам или нет, значит, выбрасывайте, если точно знаете – оставляете ее.

Чем тяжелее багажник, тем чаще ездим на заправку. Борис Саенко:

Мало кто обращает внимание, но рядом с пиктограммой заправки, на приборе, который отображает количество топлива, как правило, есть еще стрелочка. В американских автомобилях есть во всех, в европейских тоже начали ее добавлять. Эта стрелочка обозначает направление, с какой стороны у нас бак расположен.