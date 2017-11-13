«Она должна захватывать 2-2,5 зуба»: как выбрать зубную щётку

Новости Беларуси. Кому какая жёсткость щетины подходит, рассказали в программе «Теледоктор».

Жанна Хлабордова, врач-стоматолог-терапевт 1-го терапевтического отделения УЗ «7-ая городская стоматологическая поликлиника» г. Минска:

Существуют разные степени жёсткости щётки. Если у Вас нет больших проблем с дёснами и зубами, тогда выбираете щётку средней жёсткости.

Причём, рабочая головка не должна быть слишком большой.

По длине она должна захватывать 2-2,5 Ваших зуба. Мягкая щетина показана детям до 12 лет и людям, у которых имеются гингивиты и другие воспалительные заболевания дёсен, или есть повышенная чувствительность эмали, гиперестезия эмали. Жёсткая идёт по определённым показаниям. Она используется крайне редко. Потому что, при неумелом применении данной щётки можно травмировать слизистую оболочку, десневой край. И может произойти стирание эмали.