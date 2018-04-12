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Советы стоматолога: какую пасту выбрать, как отбелить зубы?

12 апреля 2018 08:55
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Необходимо научиться грамотно ухаживать за своими зубами. Первый шаг – подбор зубной щётки. 

Ольга Прикота, врач стоматолог-терапевт: 
Делятся на обычные зубные щётки, электрические, ультразвуковые и щётки, которые выделяют ионы. При подборе щётки нам необходимо учитывать, чтобы она могла проникнуть во все труднодоступные участки полости рта и убирать там налёт. Она должна быть эргономична, то есть у неё должна быть удобная ручка. Она должна захватывать своей рабочей поверхностью два-три зуба. Щетинки должны быть искусственными, потому что на них не размножаются микроорганизмы. Они должны быть округлой формы, хорошо отполированные.  

Советы стоматолога: какую пасту выбрать, как отбелить зубы?-1

Электрические гаджеты выглядят крайне привлекательно, но иногда они неэффективны. А их использование без консультации стоматолога даже опасно. 

Ольга Прикота:
При постоянном их использовании вы можете стирать эмаль зубов, не регулируя степень нажатия на эмаль. Поэтому рекомендуется использовать электрические зубные щетки один-два раза в неделю.

Советы стоматолога: какую пасту выбрать, как отбелить зубы?-4

Даже если у вас на сто процентов здоровые зубы, помимо щетки приветствуется ежедневное использование зубной нити и скребка для языка.

Ольга Прикота:
Зубная нить, так называемая флосс, обеспечивает очистку межзубных промежутков от остатков пищи и зубного налёта. Он очищает боковые поверхности зубов, то есть труднодоступные участки, в которые зубная щётка не проникает. Язык – такое место, где удобно размножаться патологическим бактериям и микробам. И поэтому, скребком для языка мы устраняем такие неприятные, как галитоз, запах изо рта. 

Советы стоматолога: какую пасту выбрать, как отбелить зубы?-7

Советы стоматолога: какую пасту выбрать, как отбелить зубы?-9

Специалисты рекомендуют браться за щётку после каждого приёма пищи. Совет, конечно, трудновыполнимый, но попробуйте хотя бы просто прополоскать рот. Ведь когда мы едим и пьём, на поверхности эмали образуется налёт, окрашивающийся в пигмент, содержащийся в еде, чае и кофе. В итоге на зубах проявляется вся палитра неприятных оттенков. 

Советы стоматолога: какую пасту выбрать, как отбелить зубы?-12

Наверняка вы слышали множество страшилок про отбеливание в кресле стоматолога, и не зря. Цвет зуба определяет дентин – ткань, находящаяся под эмалью. Чтобы обесцвечивающийся раствор до неё добрался, врачу приходится «сжигать» эмаль с помощью химического реагента и катализатора – света специальной лампы. К счастью, существуют более щадящие методики осветления.

Ольга Прикота: 
Они делятся на методы отбеливания механические – это Air-Flow. Затем, методы отбеливания ультразвуковые – это ультразвуковая чистка с полировкой зубов. 

Советы стоматолога: какую пасту выбрать, как отбелить зубы?-15

Магазинные полки в наше время буквально ломятся от гелей и карандашей, обещающих мгновенный результат. Однако следует знать, что из состав близок к средствам, которые используются для химического отбеливания, но в меньшей концентрации. 

Ольга Прикота:
Это отбеливающие зубные пасты – на первом месте. Затем это всякие зубные полоски. Потом изготавливаются специальные каппы, используется определённый отбеливающий гель, но, конечно, с гораздо меньшим содержанием пероксида, чем при стационарных – врачебных отбеливаниях.  

Советы стоматолога: какую пасту выбрать, как отбелить зубы?-18

Для того чтобы вы без зазрения совести могли есть и пить все что хочется и не бегать к стоматологу на профессиональную чистку, необходимо правильно подобрать зубную пасту.  

Ольга Прикота:
Для, допустим, пациентов с заболеванием пародонта, мы используем зубные пасты, содержащие лекарственные антибактериальные вещества – триклозан, хлоргексидин, экстракты лекарственных растений. Для профилактики кариеса мы используем пасты, в которых содержатся фториды, которые при соединении с эмалью зубов, они образуют вещество, которое препятствует проникновению кислоты в ткани зуба, и плюс – обогащают их кальцием. 

Советы стоматолога: какую пасту выбрать, как отбелить зубы?-21

# Здоровье # Фотофакт # Консультация врача # Здоровье # Ольга Прикота

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