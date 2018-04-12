Советы стоматолога: какую пасту выбрать, как отбелить зубы?

Необходимо научиться грамотно ухаживать за своими зубами. Первый шаг – подбор зубной щётки. Ольга Прикота, врач стоматолог-терапевт:

Делятся на обычные зубные щётки, электрические, ультразвуковые и щётки, которые выделяют ионы. При подборе щётки нам необходимо учитывать, чтобы она могла проникнуть во все труднодоступные участки полости рта и убирать там налёт. Она должна быть эргономична, то есть у неё должна быть удобная ручка. Она должна захватывать своей рабочей поверхностью два-три зуба. Щетинки должны быть искусственными, потому что на них не размножаются микроорганизмы. Они должны быть округлой формы, хорошо отполированные.

Электрические гаджеты выглядят крайне привлекательно, но иногда они неэффективны. А их использование без консультации стоматолога даже опасно. Ольга Прикота:

При постоянном их использовании вы можете стирать эмаль зубов, не регулируя степень нажатия на эмаль. Поэтому рекомендуется использовать электрические зубные щетки один-два раза в неделю.

Даже если у вас на сто процентов здоровые зубы, помимо щетки приветствуется ежедневное использование зубной нити и скребка для языка. Ольга Прикота:

Зубная нить, так называемая флосс, обеспечивает очистку межзубных промежутков от остатков пищи и зубного налёта. Он очищает боковые поверхности зубов, то есть труднодоступные участки, в которые зубная щётка не проникает. Язык – такое место, где удобно размножаться патологическим бактериям и микробам. И поэтому, скребком для языка мы устраняем такие неприятные, как галитоз, запах изо рта.

Специалисты рекомендуют браться за щётку после каждого приёма пищи. Совет, конечно, трудновыполнимый, но попробуйте хотя бы просто прополоскать рот. Ведь когда мы едим и пьём, на поверхности эмали образуется налёт, окрашивающийся в пигмент, содержащийся в еде, чае и кофе. В итоге на зубах проявляется вся палитра неприятных оттенков.

Наверняка вы слышали множество страшилок про отбеливание в кресле стоматолога, и не зря. Цвет зуба определяет дентин – ткань, находящаяся под эмалью. Чтобы обесцвечивающийся раствор до неё добрался, врачу приходится «сжигать» эмаль с помощью химического реагента и катализатора – света специальной лампы. К счастью, существуют более щадящие методики осветления. Ольга Прикота:

Они делятся на методы отбеливания механические – это Air-Flow. Затем, методы отбеливания ультразвуковые – это ультразвуковая чистка с полировкой зубов.

Магазинные полки в наше время буквально ломятся от гелей и карандашей, обещающих мгновенный результат. Однако следует знать, что из состав близок к средствам, которые используются для химического отбеливания, но в меньшей концентрации. Ольга Прикота:

Это отбеливающие зубные пасты – на первом месте. Затем это всякие зубные полоски. Потом изготавливаются специальные каппы, используется определённый отбеливающий гель, но, конечно, с гораздо меньшим содержанием пероксида, чем при стационарных – врачебных отбеливаниях.