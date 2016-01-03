Импровизация, настоящий алкоголь и кастинги: секреты самой новогодней комедии – «Ирония судьбы, или С легким паром!»

100 млн зрителей смотрело этот фильм 31 декабря 1975 года. Именно тогда состоялась премьера культовой комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» И вот уже 42 года для тех, кто рожден в СССР, Новый год не Новый год без этого фильма.

К слову, «Ирония судьбы» могла так и не выйти на экран – в фильме усмотрели пропаганду пьянства.

Эльдар Рязанов очень тщательно подыскивал исполнителей главных ролей. Женю Лукашина очень хотел сыграть Андрей Миронов, но режиссер видел его лишь в образе Ипполита. На роль Лукашина пробовались Петр Вельяминов, Станислав Любшин. К слову, Мягкова взяли практически случайно.

А вот Барбара Брыльска выбор режиссера не оценила. Актриса много раз признавалась, что изначально ей Мягков не понравился. Сцены объятий и поцелуев актриса играла через не могу.

Мало кто знает, но знаменитую сцену в бане, где перед Новым годом собираются друзья, снимали под лестницей в одном из коридоров «Мосфильма». И перед съемкой сцены в бане артисты в самом деле выпили – отмечали День рождения Андрея Беляковского. Из-за этого инцидента съемки было решено перенести на следующий день.

Фразы «какая гадость эта ваша заливная рыба» не было в фильме. И этой тоже – «О, тепленькая пошла». Сплошная импровизация Юрия Яковлева. Рыба была действительно дрянная, да и теплая вода в павильоне «Мосфильма» – явление довольно редкое.

К слову, «Ирония судьбы» любима не только на постсоветском пространстве. В 1992 году эту ленту показали в Тайване и фильм сразу же стал безумно популярен.

Смотреть один и тот же фильм каждый год 31 декабря – такая традиция есть во многих странах. К примеру, в Чехии традиционный для Рождества и новогодних праздников фильм – русская сказка «Морозко» Александра Роу. Французы в канун новогодних праздников смотрят фильм «Дед Мороз – отморозок». Эту рождественскую комедию все французы знают наизусть. А вот в Италии на Рождество и Новый год телевизор смотреть вообще не принято, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.