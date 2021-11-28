Их жизни изменились до неузнаваемости. Показываем российских звёзд до того, как они стали знаменитыми
Звёздами не рождаются, а становятся. Эти кумиры миллионов – прямое тому доказательство. В этой статье мы покажем знаменитостей до того, как они стали популярными.
Анастасия Ивлеева
Родилась девушка в деревне Разметелево (Ленинградская область). В 2015 году, когда Анастасии было 24 года, она переехала в Москву, где устроилась официанткой ресторана, а позже попробовала себя менеджером в автомобильном салоне. На тот момент у Насти была только одна заветная мечта – попасть на телевидение. Чтобы увереннее держаться в кадре во время кастинга, девушка решила снимать небольшие юмористические видео. Так и началась её блогерская карьера.
Фото: instagram.com/_agentgirl_
Дима Билан
С самого детства Дмитрий не сомневался, что его предназначение – пение. Посещая музыкальное училище имени Гнесиных, он зарекомендовал себя как классический певец. Однако после студенческих лет юноша решил поменять направленность вокального творчества и попробовать свои силы на эстраде. Талант парня оценила продюсер Елена Кан. Она помогла начинающему певцу в съёмке дебютного клипа «Осень», который появился на телеэкранах в 2000 году.
Фото: instagram.com/bilanofficial
Валерия (Алла Перфилова)
Учась в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, будущая звезда подрабатывала певицей в ресторанах. После окончания университета она стала активно участвовать в музыкальных конкурсах. Своим талантом Алла очаровывала судей. Самыми яркими достижениями в начале карьерного пути стали её победы на «Утренней звезде» и «Братиславской лире». Талант юной певицы заметил композитор и продюсер Александр Шульгин, который помог девушке записать её первый альбом под названием «The Taiga Symphony».
Фото: instagram.com/valeriya
Валерий Леонтьев
Дебютный выход на сцену у Валерия состоялся в 1971 году, когда он принимал участие в региональном конкурсе в Воркуте «Песня-71». Заняв в музыкальных соревнованиях второе место, певец стал активно приглашаться на различные выступления, после чего и стал популярным.
Фото: instagram.com/valera_leontiev
Алсу Абрамова
Первое публичное выступление у девушки произошло на свадьбе брата, где её талант заметила подруга мамы. Женщина познакомила юную певицу с продюсером Валерием Белоцерковским, который помог Алсу реализовать себя в данной сфере.
Фото: instagram.com/alsou_a
Николай Басков
В 18 лет Николай стал солистом хора Коми АССР, позже юноша перешёл в Новосибирский театр оперы и балета. В 1998 году Басков был удостоен премии Всероссийского конкурса молодых оперных певцов. После получения этой награды и началось активное развитие музыкальной карьеры Николая.
Фото: instagram.com/nikolaibaskov
Максим Галкин
Впервые юмористическое выступление у Максима произошло на сцене Театра эстрады в программе «Дебюты, дебюты, дебюты», где юноша парадировал известных политиков. Талант артиста заметил художественный руководитель Борис Брунов и предложил место в актёрском составе. А в 2001 году на «Славянском базаре в Витебске» у Максима Галкина прошёл первый сольный концерт.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Кстати, ранее мы также показывали старые фото российских знаменитостей. Окунуться в атмосферу прошлого и узнать, как изменились звёзды, можно здесь.