Их жизни изменились до неузнаваемости. Показываем российских звёзд до того, как они стали знаменитыми

Звёздами не рождаются, а становятся. Эти кумиры миллионов – прямое тому доказательство. В этой статье мы покажем знаменитостей до того, как они стали популярными.

Анастасия Ивлеева

Родилась девушка в деревне Разметелево (Ленинградская область). В 2015 году, когда Анастасии было 24 года, она переехала в Москву, где устроилась официанткой ресторана, а позже попробовала себя менеджером в автомобильном салоне. На тот момент у Насти была только одна заветная мечта – попасть на телевидение. Чтобы увереннее держаться в кадре во время кастинга, девушка решила снимать небольшие юмористические видео. Так и началась её блогерская карьера.