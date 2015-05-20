Игорь Крутой, народный артист России, композитор, музыкальный продюсер: Что необходимо молодому артисту, который претендует на статус «звезды»?

С чего начинается утро композитора, продюсера, мужа, папы, дедушки, бизнесмена…

Игорь Крутой, народный артист России, композитор, музыкальный продюсер:

По-разному. Когда есть время, - оно начинается со спорта. Когда я занят, то исходя из того, куда мне надо, во сколько мне надо. Как композитор люблю работать утром, потому что я жаворонок, я ранний. Что касается моих обязанностей дедушки, то на распорядок дня это никак не влияет, потому что внучка живёт в другой стране. Дети - кто-то в Москве, кто-то - не в Москве. Но все мы тесно связаны и периодически собираемся вместе.

В таком изобилии дел, какая сейчас творческая или рабочая стеза наиболее актуальна в Вашей жизни?

Игорь Крутой, народный артист России, композитор, музыкальный продюсер:

У меня всё актуально! Я начал буквально пять дней назад совместную работу над альбомом с Аней Нетребко. Сейчас идёт подготовка к «Новой Волне», которая будет уже в Сочи. Новые песни сделал с Колей Басковым.

Сейчас из звёздного состава в принципе выделить кого-то сложно…

Игорь Крутой, народный артист России, композитор, музыкальный продюсер:

Смотря кого считать молодым? Серёжу Лазарева, Доминика Джокера, Полину Гагарину, Иру Дубцову? Это уже 30-летний рубеж, я уже не могу сказать, что это 18-летние тинейджеры-исполнители. Многие прошли и через мои руки, в том числе и с моей 4-ой «Фабрики звёзд». Среди них много успешных.

Каким должен быть молодой исполнитель, чтобы всё всегда было гармоничным?

Игорь Крутой, народный артист России, композитор, музыкальный продюсер:

Мой опыт подсказывает, что чем больше человек талантлив, в жизни он не очень хороший человек, он сложный. Такая закономерность всё-таки существует во многих случаях. Бывают приятные неожиданности и форс-мажоры, когда человек и очень талантливый, и очень приятный человек.

Какими качествами должен быть наделён молодой исполнитель, который претендует на статус «звезды»? Если для тех людей, которые его слушают, ходят на его концерты и покупают его диски, слушают по радио, - то им лучше не знать его личностные качества. Поэтому пусть он остаётся таким, каким он был даже не будучи «звездой».

Игорь Яковлевич, полезно, или даже, может быть, необходимо, артисту до получения баснословных гонораров пройти школу выживания.

Игорь Крутой, народный артист России, композитор, музыкальный продюсер:

Наверное, на начальном этапе нужно пройти все сложности. В последствии - нужно их оценить и быть благодарным.

Легко и достойно прошла Алсу. Она родилась в достаточно обеспеченной семье и сама по себе вдруг оказалась востребована. Ее тембр на радиостанциях, ей повезло с первым клипом, с первой песней… Все другие, наверное, в большинстве случаев проходили сложности.

Вы очень легко отпускаете своих воспитанников на творческие поиски. Мне кажется, что когда вкладываешь душу, и этот кусочек души уходит, все равно нужно эту нишу чем-то заполнять, или залечивать раны…

Игорь Крутой, народный артист России, композитор, музыкальный продюсер:

Для меня это не болезненно происходит, потому что я немного в другом положении и отличаюсь от других продюсеров. Во-первых, я не живу за счет исполнителя. Другие продюсеры обязаны «повязать» по рукам, по ногам своих исполнителей, чтобы они без них не могли «дёрнуться», что мол, каждая копейка это для него… Для меня важно, чтобы они превратились в «звёзд», чтобы они стали востребованы. Это для меня важнее.

Хорошо ли Вы знакомы с белорусской эстрадой?

Игорь Крутой, народный артист России, композитор, музыкальный продюсер:

Наша юность вся прошла под «Песняров» и другие белорусские группы. Я не могу сказать, что я был фанатом, но я, конечно же, знал. Например, Инна Афанасьева даже когда-то пела мои песни. Во времена Советского союза Беларусь была наиболее прогрессивнее и демократичнее в области популярной музыки.

Что Вы можете пожелать нашим зрителям?

Игорь Крутой, народный артист России, композитор, музыкальный продюсер:

Любви. Не только любить, но и быть любимым. Желаю здоровых детей, которые бы радовали вас. Хочу пожелать здоровья вашим родителям. Чтобы вы умели быть благодарными. Хочу, чтобы был мир в Беларуси и чтобы у нас всегда были замечательные отношения между нашими странами.