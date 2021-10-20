И вкусно, и полезно. Продукты, которые улучшают мозговую деятельность

Когда мозг не получает все необходимые ему витамины и минералы, наша умственная деятельность значительно замедляется. В этой статье мы расскажем, какие продукты помогают обеспечить полноценную работу мыслительных процессов.

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Грецкие орехи Орехи станут отличным перекусом, помогающим быстро активировать мозговую деятельность. Ведь именно этот продукт содержит мелатонин, магний и омега-3, которые увеличивают скорость восприятия информации, а также улучшают память. Витамин Е, входящий в состав грецких орехов, выступает в роли антиоксиданта и помогает предотвратить болезнь Альцгеймера.

Фото: pixabay.com

Тёмный шоколад Чем больше в составе какао, тем полезнее считается шоколад. Поскольку именно в этом составляющем содержатся флавоноиды, усиливающие приток крови к мозгу, а также магний и железо, которые насыщают организм энергией и улучшают умственную деятельность.

Фото: pixabay.com

Лосось Именно эта рыба является источником жирных кислот омега-3, которые увеличивают мозговую активность, препятствуют процессу старения и оказывают положительный эффект на сердечно-сосудистую систему. Черника Эта ягода обладает антиоксидантным эффектом, защищая наш мозг от свободных радикалов, которые могут навредить мыслительным процессам.

Фото: pixabay.com