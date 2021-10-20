Прямой эфир

И вкусно, и полезно. Продукты, которые улучшают мозговую деятельность

20 октября 2021 14:40
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Когда мозг не получает все необходимые ему витамины и минералы, наша умственная деятельность значительно замедляется. В этой статье мы расскажем, какие продукты помогают обеспечить полноценную работу мыслительных процессов.

И вкусно, и полезно. Продукты, которые улучшают мозговую деятельность-1

Фото: pixabay.com

Грецкие орехи

Орехи станут отличным перекусом, помогающим быстро активировать мозговую деятельность. Ведь именно этот продукт содержит мелатонин, магний и омега-3, которые увеличивают скорость восприятия информации, а также улучшают память. Витамин Е, входящий в состав грецких орехов, выступает в роли антиоксиданта и помогает предотвратить болезнь Альцгеймера.

И вкусно, и полезно. Продукты, которые улучшают мозговую деятельность-4

Фото: pixabay.com

Тёмный шоколад

Чем больше в составе какао, тем полезнее считается шоколад. Поскольку именно в этом составляющем содержатся флавоноиды, усиливающие приток крови к мозгу, а также магний и железо, которые насыщают организм энергией и улучшают умственную деятельность. 

И вкусно, и полезно. Продукты, которые улучшают мозговую деятельность-7

Фото: pixabay.com

Лосось

Именно эта рыба является источником жирных кислот омега-3, которые увеличивают мозговую активность, препятствуют процессу старения и оказывают положительный эффект на сердечно-сосудистую систему.

Черника

Эта ягода обладает антиоксидантным эффектом, защищая наш мозг от свободных радикалов, которые могут навредить мыслительным процессам.

И вкусно, и полезно. Продукты, которые улучшают мозговую деятельность-10

Фото: pixabay.com

Яйца

Данный продукт – источник витаминов группы В, которые улучшают память, увеличивают концентрацию, а также укрепляют клетки нашего мозга.

Кстати, недавно мы рассказывали, как повысить свой иммунитет. Узнать, какие продукты должны быть в осеннем рационе, вы можете здесь.

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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