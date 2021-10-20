Самый долгоживущий монарх в истории Великобритании. Какие привычки есть у Елизаветы II?

Королева Елизавета II – самый долгоживущий монарх в истории Соединенного Королевства, правящий уже 69 лет. Но какой распорядок дня соблюдает Королева, чтобы оставаться здоровой и как можно добиться ее завидного долголетия? Как сообщает Express.co.uk, известно, что монарх придерживается простой и здоровой диеты, а также некоторых «разумных» привычек в своем образе жизни.

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В книге «Да здравствует королева! 13 правил жизни от самого долго правящего монарха Великобритании» Брайан Козловски объяснил, что есть некоторые привычки, которые так хорошо влияют на здоровье королевы. Автор объяснил, что секрет королевы оставаться в форме и здоровой в 95 лет заключается в ее решении быть активной. «Многие люди склонны думать, что долголетие требует очень строгих физических упражнений. Однако королева Елизавета II является поклонницей «разумных упражнений». Королева решила продолжить заниматься некоторыми из своих любимых увлечений, такими как верховая езда и быстрые прогулки со своими корги», – сказал Козловски.

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Но что насчет ее диеты? Автор объяснил, что королева предпочитает простую и здоровую пищу. Однако монарху время от времени нравится угощение, которое эксперт рекомендовал добавлять в любой план питания. Королева любит небольшую порцию торта к послеобеденному чаю, а также бутерброды и булочки. Тем не менее королева не гурман, как сказал бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди.

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«Королева никогда не была гурманом. Она всегда ела, чтобы жить, а не жила, чтобы есть. А вот принц Филипп был гурманом. Он все время хотел попробовать какие-либо новые блюда и был в восторге от новых ингредиентов, в то время как королева, если у нас был новый рецепт, просматривала весь рецепт, прежде чем сказать: «Да, хорошо, давайте попробуем». Но по большей части она придерживалась одних и тех же блюд неделю за неделей».

Фото: pixabay.com

А ещё королева очень любит шоколад. «Она соглашалась на любое блюдо, если оно было с шоколадом, особенно шоколадный пирог», – добавил Макгрэди. По словам бывшего королевского слуги Чарльза Оливера, королева и покойный принц Филипп ненавидели устриц. Он также объяснил, что «королева часто пьет бокал красного или белого вина во время еды, а также апельсиновый сок».

Фото: twitter.com/royalfamily