И даже популярность не заставит его встать. Как ленивый мопс стал популярным?

Часто обладатели собак жалуются на чересчур активный образ жизни своего питомца. Из-за подвижности животного у хозяина возникают проблемы с его дрессировкой и надлежащим уходом.

Однако пользователь TikTok Джонатан этого не боится. Да и поводов для беспокойства у парня нет, ведь любимое занятие его мопса – это сон.