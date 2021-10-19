И даже популярность не заставит его встать. Как ленивый мопс стал популярным?

Часто обладатели собак жалуются на чересчур активный образ жизни своего питомца. Из-за подвижности животного у хозяина возникают проблемы с его дрессировкой и надлежащим уходом.
Однако пользователь TikTok Джонатан этого не боится. Да и поводов для беспокойства у парня нет, ведь любимое занятие его мопса – это сон.
Фото: tiktok.com/@jongraz
За меланхоличность своего питомца Джонатан называет его Макарониной, поскольку все попытки встать у пса заканчиваются провалом и падением на мягкую подушку. Какие бы развлечения ни придумывал блогер, мопс всё равно выбирает отдых.
Однако парень не растерялся и решил поделиться с подписчиками своим ленивым и расслабленным любимцем. Поэтому с помощью своего образа жизни мопс приносит хозяину миллионы просмотров и лайков, а остальным людям – хорошее настроение.
Фото: tiktok.com/@jongraz
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