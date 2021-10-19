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И даже популярность не заставит его встать. Как ленивый мопс стал популярным?

19 октября 2021 09:49
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Часто обладатели собак жалуются на чересчур активный образ жизни своего питомца. Из-за подвижности животного у хозяина возникают проблемы с его дрессировкой и надлежащим уходом.

Однако пользователь TikTok Джонатан этого не боится. Да и поводов для беспокойства у парня нет, ведь любимое занятие его мопса – это сон.

И даже популярность не заставит его встать. Как ленивый мопс стал популярным?-1

Фото: tiktok.com/@jongraz

За меланхоличность своего питомца Джонатан называет его Макарониной, поскольку все попытки встать у пса заканчиваются провалом и падением на мягкую подушку. Какие бы развлечения ни придумывал блогер, мопс всё равно выбирает отдых.  

Однако парень не растерялся и решил поделиться с подписчиками своим ленивым и расслабленным любимцем. Поэтому с помощью своего образа жизни мопс приносит хозяину миллионы просмотров и лайков, а остальным людям – хорошее настроение.

И даже популярность не заставит его встать. Как ленивый мопс стал популярным?-4

Фото: tiktok.com/@jongraz

 Кстати, недавно мы рассказывали о самых милых породах собак. Получить новый заряд умиления вы можете здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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