В школе её дразнили за полноту. А теперь она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти

Новости Австралии. В школе дети дразнили девочку из-за лишнего веса. Кто мог предположить, что много лет спустя она будет блистать на сцене? Как сообщает News.com.au, в школе одноклассники смеялись над Дайан Фрик, которая живёт в Мельбурне. Они говорили, что у девочки некрасивые вьющиеся волосы, избыточный вес и называли её «поросёнком».

Фото: Caters News Agency

Хотя Дайан было обидно, и она осознавала, что ест много вредной пищи, менять свой образ жизни девочке не хотелось. Единственное, что серьёзно тревожило Фрик – отсутствие друзей. Мстить она не хотела, поэтому худеть из желания заставить всех пожалеть о своих словах австралийка не стала. Позже Дайан устроилась на высокооплачиваемую работу, жила в отличном доме, водила дорогую машину и встречалась с молодым человеком. Проблемы детства отошли на второй план, но девушка продолжала неправильно питаться и чувствовала неприязнь, глядя на себя в зеркало.

Фото: instagram.com/dfrick8

И вот однажды австралийка обратила внимание на конкурс бикини. Девушке так захотелось в нём поучаствовать, что она решила полностью изменить свой образ жизни. Фрик перестала есть вредную пищу и начала активно заниматься спортом. Вскоре Дайа похудела на 8 кг. Видя новую себя в зеркале, девушка набралась уверенности, чтобы поучаствовать в соревнованиях по бодибилдингу в 2019 году. Фрик выиграла, а затем и вовсе была признана абсолютной чемпионкой по бикини.

Фото: instagram.com/dfrick8

Девушка не могла в это поверить, ведь она всегда смущалась своей фигуры и старалась скрывать её одеждой. Также Дайан заметила, что стала намного смелее, ведь не каждый сможет выйти на сцену и слушать, как его оценивают судьи состязания. «Я не могла поверить в это, и я была так горда тем, как далеко я продвинулась физически и морально. Это была большая победа», – сказала Фрик.

Фото: instagram.com/dfrick8

Сейчас 36-летняя австралийка довольна своей внешностью. По словам Дайан, многие люди говорят, что ей не дашь больше 20. Сама девушка утверждает, что в 36 лет выглядит и чувствует себя лучше, чем в 20 лет. Теперь Фрик с сочувствием относится к детям, которых дразнят в школе. Однако она считает, что иногда нужно быть полностью раздавленной, чтобы суметь стать лучше.

Фото: instagram.com/dfrick8