Иван Грозный. Что русский царь убил сына, – не факт. Но это ещё не повод гордиться тираном

Из истории мы с вами знаем немало правителей, о которых сколько ни узнавай нового, мнение от времени не меняется. Македонский – завоеватель трех континентов. А кого волнует, что он восхищался «Илиадой» Гомера и в походах всегда имел при себе свиток с текстом поэмы!? Гитлер – маньяк, ставший главой государства, политика которого погубила десятки миллионов людей. А то, что он был неплохим художником и любил животных, уже не в счет. И вот перед нами первый русский самодержец Иван Васильевич. Как познакомились мы в школе со злобным тираном, погрузившим в ужас Русь и убившим собственного сына (кстати, – не факт), таким он и остается. И что толку вспоминать о проводимых им реформах? Тем более, годы правления Грозного все равно закончились для государства плачевно – как в экономическом, так и моральном смыслах. Несчастная страна! Но нам порой предлагают гордиться тиранами. Низы о них стараются не забывать, чтобы избежать повторения. А верхи говорят: «Он, конечно же, был сволочь, но…» И за этим «но» следуют перечисления «великих достижений». Которыми, якобы, всем нам следует гордиться. Разве не так?

Историки пишут, что главным достижением Ивана Грозного было расширение территории страны. При нем Русское царство «прирезало» себе Казанское и Астраханское ханства, немалую часть земель Сибири. В истории страны это далеко не единственный был эпизод. Россия всегда зачем-то стремится быть необъятной. При Грозном Московия увеличилась почти вдвое. Шапка Мономаха, что ли, настраивает голову хозяина на величие? Чтобы завершить географическую тему, напомним, что к концу царствования «собирателя земель русских» в результате Ливонской войны страна потеряла часть своих западных и северо-западных территорий, казна была разорена. Но мы, тем не менее не раз будем слышать: «Посмотрите: Россия-то всё равно стала ширше! Давайте это ценить!»

Кстати, о шапке – атрибуте российской власти. Когда оставшийся сиротой мальчик Ваня после смерти отца стал государем, фактически страной управляли боярские кланы. В кровавой борьбе за власть бородачи не замечали юного царя. Зато юноша внимательно наблюдал за схваткой своих опекунов. Ожесточался и делал выводы. Повзрослев, он расправил плечи, обзавелся верными людьми и приструнил бояр. Кто пытался перечить воле царя, того казнили. Иван Васильевич люто ненавидел оппонентов и всю власть сконцентрировал в своих руках. Понял, что шапку Мономаха должна носить одна голова. В 15 лет он её надел официально.

Кроме захвата территорий монарх провел земскую реформу – в сельских волостях ввел выборность местного руководства. Так себе заслуга, нечего и вспоминать. («Но разве это не шаг к демократии!?»). Издал новый судебник, от которого крестьянам и холопам хоть ложись да помирай. («Ну, время было сложное»). Запретил европейским купцам-евреям торговать в московских землях. («Ай, выдумки летописцев»). Царь с детства ненавидел всех, не только бояр, оттого всем и доставалось. Власть над людьми была для него смыслом жизни. Но власть эту надо было защищать, и самодержец создает стрелецкое войско. («Что вы хотите: страна, окруженная врагами, нуждалась в твердой руке»). Это была тысяча самых преданных власти людей. Лояльность стрельцов покупалась раздачей им подмосковных поместий. Позже царь пойдет дальше. Чтобы поселить в стране страх и безропотную покорность, Грозный учреждает личную гвардию – опричнину. Эти ребята в черном с привязанными к седлам символами – собачьими головами и метлами (выгрызать и выметать измену) – были вообще без тормозов. Таких специально набирали в «спецслужбу». Опричники запросто казнили несогласных, насиловали их жен, грабили дома. И всё им сходило с рук: «Дело государево!» Фактически Иван Васильевич разделил русское общество на своих и чужих – опричнину и земщину. Как лист бумажный разорвал на две части. Известно: так проще народ держать в узде. Первые имели от власти всё, были свободны от какой-либо ответственности, пользовались доверием монарха, вторые же были безоружны перед черной силой. Царь сам был жестоким (неспроста его прозвали Грозным) и поощрял лютость своих головорезов. Против этих аргументов нынешним поклонникам реформаторов прошлого трудно возражать. Их просто можно не замечать.

Опричникам было с кого брать пример. Пацаненком будущий самодержец мучил домашних животных. Когда было Ивану 13 лет, он приказал своим опекунам убить князя Андрея Шуйского. Сказано – сделано. Голый труп князя несколько дней валялся в людном месте города. Пятую из своих семи жен он после первой же брачной ночи утопил в пруду. Третья после двух недель брака загадочно скончалась. Четвертая и шестая недолго нежились в царских объятиях. Обеих насильно отправили в монастырь и постригли. При таком резюме с чего ему жалеть людишек. Вот и не останавливал русский царь кровавые реки. («Трудное было время, нравы были другие»).

Свидетелем жесткой отцовской руки был сын Иван – престолонаследник. Он был также и жертвой крутого отцовского нрава. Царь чего-то разгневался на двух невесток и, как и жён своих, вопреки сыну «запрятал» по монастырям. Что до убийства царевича, изображенного в картине Репина спустя 300 лет, то факт сей не доказан. Есть версии: убил в ярости в семейном или политическом споре, убил нечаянно, сын Иван был отравлен… Про умысел – это версия посла Папы римского. Западу такая история была на руку в борьбе с Русью. Якобы свидетелем ЧП оказался Борис Годунов – близкий к трону человек. Но хитрый лис, из него не вытянешь. Да и позже его самого молва обвиняла в отравлении Ивана Грозного и других смертных грехах.

А дальше смутное время наступило в России на долгие годы. Кто прав – не прав, трудно разобраться. Хорошо бы сейчас напомнить о великих русских предках, а то что-то мало гордости в умах. Иван Грозный тоже подойдет…

Ваш В.Д.