И даже Афродита не всегда была красоткой. Как менялись стандарты привлекательной внешности в разные эпохи

Что такое красота? Наверное, сейчас у каждого из нас есть свой ответ на данный вопрос. Ведь кто-то считает симпатичными хрупких девушек с низким ростом, а кому-то нравятся высокие женщины со спортивным телосложением. Вариантов может быть много, но вывод один: каждый человек прекрасен по-своему. Однако к такому мнению люди пришли относительно недавно. Интересно, а что же было до этого? AdMe.ru помогли отмотать время назад и посмотреть на эталонных красавиц всех поколений. Древняя Греция и Рим (VIII век до нашей эры – V нашей эры)

Фото: pixabay.com

В античности красивыми считались румяные щёки, рыжие волосы, пухлые губы и широкие бёдра. Макияж в те времена также пользовался популярностью. Обычно косметику привозили по заказу из Галлии или Китая. Светлая кожа была отличительной особенностью древнегреческих красавиц. Чтобы стать «фарфоровыми», девушки наносили на лицо оливковое масло, купались в молоке, делали маски из мёда, уксуса или лебединого жира.

Фото: pixabay.com

Тогда же появились и первые визажисты. Только это были не сертифицированные мастера, как сейчас, а придворные слуги, которые красили свою госпожу и поправляли в течение дня её макияж. Средневековье (V–XIV века) Во внешности девушки в то время ценились тонкие губы, хрупкое телосложение и маленькая грудь. Индивидуальность средневековые красавицы выражали через свои причёски и головные уборы. Признаком богатства у девушек считалось вплетение искусственных волос. В отличие от прошлой эпохи, макияж здесь воспринимался крайне негативно, ведь Католическая церковь считала это серьёзным грехом.

Фото: Giotto di Bondone Scenes from the Life of Joachim / Wikipedia

В те времена был культ Девы Марии, что очень повлияло на внешний вид девушек. Тогда беременность была модной, поэтому иногда девушки, которые не ждали ребёнка, носили специальные накладки. Ренессанс (XIV–XVII века) В эпоху Возрождения большое внимание уделялось осанке и грациозности девушки. Женщина казалась привлекательной, если у неё были прямая спина и спокойные движения. Красавицами в то время считались высокие девушки с длинными волосами, пышными формами и тонкой талией. Здесь же впервые появились платья, открывающие шею, плечи и спину.

Фото: pixabay.com

Особой популярностью пользовались блондинки. Темноволосым дамам приходилось нелегко: они осветляли кудри с помощью солнечного света и отвара из орехов или яблочного сока. Для «отбеливания» кожи использовались ртуть и оксид свинца.

Фото: Sandro Botticelli The Yorck Project / Wikipedia

Барокко (XVII–XVIII века) В это время начали издаваться журналы о моде, которые делились новыми тенденциями с девушками. В те года особенной популярностью стали пользоваться корсеты, делая талию красавиц невероятно узкой.

Фото: Jean-Marc Nattier Portrait of Catherine I / wikimedia.commons

Как и в прошлой эпохе, ценилась фарфоровая кожа. Девушки добивались её теми же способами, что и предки. Но новшества во время Барокко всё же появились: все красавицы украшали своё лицо цветной бумагой в виде звёздочек, цветочков или сердечек. Это девушки делали с целью скрыть свои проблемы с кожей. Время индустриализации (XIX век) В эту эпоху одежду использовали не для подчёркивания своего благосостояния, а для самовыражения. Научный и технический прогресс позволял использовать наряды с разными материалами, принтами и цветами.

Фото: Jean-Auguste Dominique Ingres Josephine-Eleonore-Marie-Pauline de Galard de Brassac de Bearn / wikimedia.commons

В это время женский гардероб стал пополняться мужскими вещами: рубашками, жилетами и куртками. Здесь утратили свою популярность корсеты, и прошла мода на бледную кожу – стала цениться естественная красота. ХХ век Произошедшие за это время события полностью перевернули мировоззрение человека. За столетие прошло множество революций и войн, появился феминизм, стали активно развиваться наука и техника.

Фото: pixabay.com

Всё это непосредственно отразилось на восприятии красоты. Теперь девушки спокойно смогли надевать брюки, короткие юбки, не загоняя себя в определённые рамки. Причёска, макияж и гардероб стали средствами самовыражения.

Фото: pixabay.com

Идеалы красоты здесь были весьма переменчивыми. Например, в 60-е годы была популярна чрезмерная худоба, через 20 лет – спортивное телосложение, а в 1990-е появился эталон фигуры с параметрами 90-60-90. Современность Благодаря бодипозитиву, который прочно закрепился в современном обществе, сейчас любая фигура девушки считается идеальной. Полнота или худоба, высокий или низкий рост, веснушки или родинки, румянец или фарфоровая кожа – неважно. Вы прекрасны такие, какие есть!

Фото: pixabay.com