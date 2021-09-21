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Не повод отказываться от прелестей жизни. История о девушке, которая обходится без одной руки

21 сентября 2021 15:29
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Сила заключается не только в физической развитости, но и во внутреннем стержне человека. Ведь жизнь предоставляет нам различные испытания, прохождение которых порой даётся слишком тяжело.

Примером по-настоящему сильного человека стала россиянка Саша Вяткина, которая уже год делится с подписчиками в TikTok своей жизнью с бионическим протезом.

Не повод отказываться от прелестей жизни. История о девушке, которая обходится без одной руки-1

Фото: tiktok.com/@alex.cybergirl

Преподносить затруднения в быту девушка решила через юмор. Она не только показывает свою рутину, но и делится лайфхаками для людей, оказавшихся в такой же ситуации.

Не повод отказываться от прелестей жизни. История о девушке, которая обходится без одной руки-4

Фото: tiktok.com/@alex.cybergirl

Не только с чувством юмора, но и с личной жизнью у девушки всё в порядке. У Александры есть муж, который всецело поддерживает её творчество и принимает активное участие в съёмках видео.

Не повод отказываться от прелестей жизни. История о девушке, которая обходится без одной руки-7

Фото: tiktok.com/@alex.cybergirl

В свободное время блогерша занимается выпечкой и танцами на пилоне, а её видео набирают миллионы просмотров.

Кстати, раньше мы рассказывали о мальчике, страдающем подобным недугом. Узнать, кто помог ребёнку стать счастливее, вы можете здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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