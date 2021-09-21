Не повод отказываться от прелестей жизни. История о девушке, которая обходится без одной руки
Сила заключается не только в физической развитости, но и во внутреннем стержне человека. Ведь жизнь предоставляет нам различные испытания, прохождение которых порой даётся слишком тяжело.
Примером по-настоящему сильного человека стала россиянка Саша Вяткина, которая уже год делится с подписчиками в TikTok своей жизнью с бионическим протезом.
Фото: tiktok.com/@alex.cybergirl
Преподносить затруднения в быту девушка решила через юмор. Она не только показывает свою рутину, но и делится лайфхаками для людей, оказавшихся в такой же ситуации.
Фото: tiktok.com/@alex.cybergirl
Не только с чувством юмора, но и с личной жизнью у девушки всё в порядке. У Александры есть муж, который всецело поддерживает её творчество и принимает активное участие в съёмках видео.
Фото: tiktok.com/@alex.cybergirl
В свободное время блогерша занимается выпечкой и танцами на пилоне, а её видео набирают миллионы просмотров.
Кстати, раньше мы рассказывали о мальчике, страдающем подобным недугом. Узнать, кто помог ребёнку стать счастливее, вы можете здесь.