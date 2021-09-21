Не повод отказываться от прелестей жизни. История о девушке, которая обходится без одной руки

Сила заключается не только в физической развитости, но и во внутреннем стержне человека. Ведь жизнь предоставляет нам различные испытания, прохождение которых порой даётся слишком тяжело.

Примером по-настоящему сильного человека стала россиянка Саша Вяткина, которая уже год делится с подписчиками в TikTok своей жизнью с бионическим протезом.